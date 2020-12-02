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Tunceli’de 58 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

Güncellenme: 12:20, 02/12/2020
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Tunceli’de 58 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 34, Hozat ilçesinde 19 ve Pülümür ilçesinde de 5 olmak üzere 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce, ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çok sayıda ekiple çalışma sürdürülüyor.

Öte yandan Tunceli-Erzincan kara yolundaki Pülümür ilçesi Cankurtaran mevkii ve Hozat ile Ovacık ilçesi arasındaki Karaoğlan mevkiinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları 86’ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. (DHA)

Erzincan kar yağışı sis Tunceli
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