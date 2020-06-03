Türk komandosu teröristlerin mağarasını imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarayı tespit etti. Türk komando birlikleri bölgeye ulaşarak mağaranın imhasını gerçekleştirdi.

Mağaranın içindeki mühimmat ve erzak görüntüleriyle, mağaranın imhasına dair görüntüler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

“3 ODAYA SAHİP”

MSB’den yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK'nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek!” ifadelerine yer verildi.