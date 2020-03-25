Türkiye de Kolera için Çin’e ilaç desteği sağlamıştı!

Sağlık Bakanlığı'nın Çin hükümetiyle görüşmelerinden sonra Türkiye'ye getirilen ve yoğun bakımdaki hastalara verilmeye başlanan corona virüsü ilacıyla ilgili sonuçlar merakla bekleniyor.

Dün akşam Çin'den Ankara'ya getirilen ve 40 farklı şehire dağıtımı yapılan ilaçların, yoğun bakımdaki 136 hastaya verildiği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Koca, “3 bin 750 kutu daha sipariş verildi. Bu arada faydasının olup olmadığını görmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

1938 YILINDA DA TÜRKİYE DESTEK VERMİŞTİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bakanın açıklamalarının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kolera salgını nedeniyle 1938 yılında hükümetin Çin'e göndermeyi taahhüt ettiği aşılara ilişkin belgeler paylaştı.

“DEVLETİMİZİN DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ”

Kıran, belgelerle ilgili, “Kolera salgını nedeniyle, 1938 yılında Çin'e göndermeyi taahhüt ettiğimiz aşılara ilişkin diplomatik arşivimizden belgeler… Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi bugün de devletimizin pandemilere karşı uluslararası toplumla dayanışma içerisinde olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA VE BÜYÜKELÇİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bakan Koca, ilaçlar için Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ile pazartesi günü görüşmüştü. Koca, “Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek” ifadelerine yer vermişti.