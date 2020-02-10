Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘5G’ açıklaması

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Siber olaylara müdahale merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin her türlü siber tehlikeye karşı çok daha hazırlıklı hale geldiğine inanıyorum.

*Siber saldırıların çok güçlü kadrolarla yürütebilmesine ve hedef haline gelmesine yol açıyor.

“YERLİ 5G TEKNOLOJİSİ ALTYAPISINI KURMADAN 5G’YE GEÇEMEYİZ”

*5G akıllı şehirler, hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz.

*Türkiye son yıllarda en çok siber saldırıların hedefinde bulunuyor. Siber saldırı sayısı 136 bini aşmıştır. Sınır güvenliği ne kadar önemli ise elektronik ortamlarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Bu işin güvenlik boyutuna artık çok daha önem vermeliyiz. Bu işe çok daha fazla önem vermek durumundayız aksi halde tüm kritik sistemlerimizi başkalarının eline teslim etmiş oluruz.

*Günümüzde veri en az petrol kadar önemlidir. Yerli çözümler gerekli. “Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı” anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz düzeye gelemediğimiz açıktır.

*Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu daha akıllı sistemleri geliştirmektir. Teknolojiye hükmeden her şeye hükmeder.

“4 BİN UZMANLA SİBER GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR”

*Şu anda 1300 kurumumuzda yaklaşık 4 bin uzmanla siber güvenliği faaliyetleri yürütülüyor. Siber savunmada yapay zeka teknikleri giderek önem kazanıyor.”