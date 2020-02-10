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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘5G’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, ''5G akıllı şehirler, hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz'' dedi.

14:16 -
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Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Siber olaylara müdahale merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin her türlü siber tehlikeye karşı çok daha hazırlıklı hale geldiğine inanıyorum.

*Siber saldırıların çok güçlü kadrolarla yürütebilmesine ve hedef haline gelmesine yol açıyor.

“YERLİ 5G TEKNOLOJİSİ ALTYAPISINI KURMADAN 5G’YE GEÇEMEYİZ”

*5G akıllı şehirler, hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz.

*Türkiye son yıllarda en çok siber saldırıların hedefinde bulunuyor. Siber saldırı sayısı 136 bini aşmıştır. Sınır güvenliği ne kadar önemli ise elektronik ortamlarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Bu işin güvenlik boyutuna artık çok daha önem vermeliyiz. Bu işe çok daha fazla önem vermek durumundayız aksi halde tüm kritik sistemlerimizi başkalarının eline teslim etmiş oluruz.

*Günümüzde veri en az petrol kadar önemlidir. Yerli çözümler gerekli. “Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı” anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz düzeye gelemediğimiz açıktır.

*Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu daha akıllı sistemleri geliştirmektir. Teknolojiye hükmeden her şeye hükmeder.

“4 BİN UZMANLA SİBER GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR”

*Şu anda 1300 kurumumuzda yaklaşık 4 bin uzmanla siber güvenliği faaliyetleri yürütülüyor. Siber savunmada yapay zeka teknikleri giderek önem kazanıyor.”

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Son güncelleme: 14:31 10.02.2020
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