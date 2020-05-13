Türkiye’nin yüreğini yakan Soma faciasının üzerinden 6 yıl geçti

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Holding bünyesindeki Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin işlettiği madende vardiya değişimi sırasında çıkan yangın ve su baskını sonucu 301 madenci yaşamını yitirmişti.

Günler süren kurtarma çalışmaları sonucu 162 işçi madenden yaralı olarak kurtarılmıştı. Bugün Türkiye tarihine ‘kara gün’ olarak geçen büyük facianın altıncı yıl dönümü…

DAVA 4 YIL SÜRDÜ

Facianın sorumluları hakkında açılan dava ise 4 yıl sürdü. Toplam 51 sanık hakkında ‘Olası kastla öldürme', ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

37 KİŞİ BERAAT ETTİ

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar hakkında karar 11 Temmuz 2014’te verildi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

CEZADAN 1 YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Aralarında Holding Başkanı Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti. 18 Nisan 2019’da temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onayıp, 15 yıl hapis cezasına hükümlü şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ı tahliye etti.

FACİADAN SONRA AKILDA KALANLAR

301 canın yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 6 yıl geçti ama facianın ardından yaşanan bir çok olay hâlâ hafızalarda tazeliğini koruyor.

‘ÇİZMELERİMİ ÇIKARAYIM MI’

Günlerce süren çalışmaların ardından 162 işçi madenden yaralı olarak kurtarılmıştı. O işçilerden biri de Murat Yalçın’dı. Yalçın, faciasından sonra getirildiği hastaneden ayrılırken sedye kirlenmesin diye “çizmelerimi çıkarayım mı?” diye sormuş ve kameralara yansıyan bu sözleriyle herkesi duygulandırmıştı.

‘OĞLUM YÜZME BİLMEZ SUYUN İÇİNDE NE YAPTI?’

Soma’dan geriye akıllarda kalan en acı an ise, madende mahsur kalan işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesinin sözleriydi. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen anne Ayşe Gökçe, “Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı? Geceleri uyuyamıyorum. ‘Ocağa gitme artık' diye kaç defa söylememe rağmen beni dinlemedi” diyerek gözyaşı dökmüştü. Annenin bu sözleri Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu. Tezcan Gökçe’nin cansız bedeni günler sonra madenden çıkarılmıştı.

MADENCİYE TEKME

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde meydana gelen facianın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, ziyaret sırasında madenci aileleri tarafından protesto edilmişti.

Protestolar sırasında önce bir markete giren ardından da bölgeden ayrılan Erdoğan’ın aracının geçi sırasında, araca doğru hamle yapan madenci Erdal Kocabıyık Özel Harekat polisleri tarafından yere yatırılmıştı. Daha sonradan Erdoğan’ın müşaviri olduğu öğrenilen Yusuf Yerkel yerde yatan Kacabık’ı tekmelemişti.

HAPİS VE PARA CEZASI

Yusuf Yerkel, olaydan sonra 7 günlük iş göremezlik raporu almıştı. Sağlık raporunda Yerkel’e ‘tekme attığı sağ dizde kızarıklık ve yumuşak doku şişliği’ tanısı koyulduğu ortaya çıkmıştı.

Yerkel’in attığı tekme ve aldığı iş göremezlik raporu kamuoyunda tepkilere neden olurken, tekmelediği madenci 10 ay hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.