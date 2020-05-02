Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Turuncu alarm… Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve çevre illerde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 01.00'den yarın gece 23.59'a kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı.

18:10 -
Haberler Gündem
Turuncu alarm… Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara’nın batısına ve İç Ege’deki illere yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle denildi:

* Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege'de (Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

* Yarın (Pazar) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. (İHA)

İLGİLİ HABERMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı
aydın Balıkesir Bursa Çanakkale Çarşamba Cumartesi Edirne izmir Kırklareli Kütahya Manisa Meteoroloji pazar Tekirdağ Uşak
Son güncelleme: 18:11 02.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more