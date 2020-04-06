Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den corona salgını ile ilgili çarpıcı ifadeler!

Yalnızca sozcu.com.tr’de yayınlanan Büyük Buluşma programında SÖZCÜ gazetesi muhabiri Gökmen Ulu’nun moderatörlüğünde bir araya gelen duayen soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı usta gazeteci Yılmaz Özdil, corona salgını ile ilgili çok önemli bir konuyu gündeme getirdi.

Dündar, salgın nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kalan ya da kapatılan iş yeri nedeniyle işsiz kalan milyonlarca vatandaşın yarasına parmak bastı.

Uğur Dündar konuyla ilgili şunları söyledi:

*Bana her gün geliyor Yılmaz’a da gelmiştir. Öyle mailler geliyor ki. Adamcağız borçlu ama çalışarak bu borcunu parti parti ödeme gayreti içindeyken birden bire ücretsiz izne çıkarılıyor.

*Adam hem borçlu hem cebinde para yok ve bu sürecin ne kadar süreceği belli değil.

*O kadar çaresiz insanlar var ki işte devlet böyle anlarda devlet baba olmalı insanlarına sahip çıkmalı. İnsanların ekonomik ihtiyaçlarını gidermeli. Sosyal ihtiyaçlarını gidermeli. Ama ne arayan var ne soran var.

*Ben yani neredeyse ağlayacak hale geliyorum.

*Her gün böyle 8-10 tane garip gurebanın sahipsiz bırakılmış kimsesi olmayan ve devleti bir baba kimse olarak gören insanların yakarışları ile dopdolu mail kutum.

“HANGİ MAİL ADRESİ KARDEŞİM HANGİ BİLGİSAYAR”

Yılmaz Özdil ise konu ile ilgili şunları söyledi:

*Bakın maske dağıtacaklar. Beceremediler dağıtmayı. PTT üzerinden dağıtacağız diyorlar. Mail adresi falan veriyorlar. Ya kardeşim siz Türkiye’de herkesi M.I.T mezunu mu zannediyorsunuz?

*Halktan bu kadar kopmuşlar ki! Biz kimsesizlerin kimiyiz diye gelip halktan o kadar koptular ki insanlara mail adresi veriyorlar.

*Ya hangi mail adresi kardeşim hangi bilgisayar…

*Geçenlerde anket yapıldı. Türkiye’nin hâlâ yüzde 7’si virüs salgını olduğundan habersiz.

İLGİLİ HABER Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'den çok konuşulacak 'Corona' yorumu