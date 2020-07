Ünlü iş insanı boşanma aşamasındaki eşinin ‘zorlama hapsini’ istedi

Ünlü iş insanı Süreyya Can Beşe, 4 yıldır karşılıklı boşanma davaları devam eden eşi İdil Beşe’nin 3 çocuğunu kendisine karşı silah olarak kullandığını ileri sürdü.

Aile Mahkemesi’nin verdiği çocuklarıyla kişisel ilişki kurma kararına rağmen eşinin çocuklarını göstermediğini belirten Süreyya Can Beşe, İstanbul- Rotterdam arasında mekik dokuyor.

Hollanda’dan 15 kez çocuklarını göremeden döndüğünü söyleyen Süreyya Can Beşe, mahkeme ilamını yerine getirmeyen eşinin zorlama hapsine çarptırılması için İstanbul İcra Ceza Mahkemesine başvurdu.

Çocuklarını görebilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten iş insanı Süreyya Can Beşe’nin yaşadıkları dava dosyasında şöyle anlatıldı.

HOLLANDA’DA YATIRIM YAPTI

Süreyya Can Beşe ile İdil Beşe 7 Ocak 2007’de evlendi. 10 yıl İstanbul’da yaşayan çiftin bugün 13 yaşında olan oğlu, 12 yaşında ve 9 yaşında olan kızları dünyaya geldi. Can Beşe babası Süreyya Beşe ölmeden önce Hollanda’da yatırımlar yaptı, gayrimenkuller satın aldı.

500 MİLYON LİRALIK MİRAS…

2014’te babası Süreyya Beşe hayatını kaybettiğinde arkasında bugün 500 milyon TL’yi bulan Garaj İstanbul’un binası ve Beyoğlu’nda bir çok gayrimenkul bıraktı.

İş insanı Beşe’nin ilk eşinden olan çocukları ile ikinci eşinden olan çocukları arasında miras kavgası çıktı. Bununla da kalmadı Süreyya Can Beşe’yi öz ablası da miras nedeniyle mahkemeye verdi.

HUZUR BULMAK İÇİN GİTTİĞİ HOLLANDA’DA EVLİLİĞİ YIKILDI

Yaşanan miras ve kardeş kavgalarından kurtulmak isteyen Süreyya Can Beşe eşi ve çocuklarını alarak Hollanda’nın Roterdem kentine bağlı Dongen kasabasına yerleşti.

Eşinin ailesinin de yaşadığı Dongen’de bir süre mutlu bir yaşam süren Süreyya Can Beşe’nin evliliği kısa süre sonra çatırdamaya başladı.

İddiaya göre davranışları değişen İdil Beşe, Can Beşe’yi terk ederek babasının evine yerleşti. Evliliğini kurtarmak için her yolu deneyen Süreyya Can Beşe, eşinin barışma karşılığında sürekli maddi taleplerde bulunduğunu ileri sürdü.

AYLIK 22 BİN TL NAFAKA

2016’da çift arasında ipler koptu, İdil Beşe 15 milyon TL tazminat ve nafaka istemiyle boşanma davası açtı. Can Beşe de eşinden 300 bin TL tazminat isteyerek karşı boşanma davası açtı.

Mahkeme Süreyya Can Beşe’nin eşi ve 3 çocuğuna aylık 22 Bin TL nafaka ödemesine karar verdi. Mahkeme, Can Beşe’nin çocuklarıyla, hafta sonu, bayram ve yaz tatillerinde kişisel ilişki tesisine de hükmetti.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İSTERKEN…

Ancak iş insanı Süreyya Can Beşe eşinin 3 çocuğunu da alarak Hollanda’ya gittiğini ve Hollanda makamlarının Türk Mahkemesi’nin kişisel ilişki tesisi kararını tanımadığını belirtti. İki buçuk yılda 15 kez Hollanda’ya giden Beşe, çocuklarını görmek yerine hem fiziki hem de telefon yoluyla tehditlere maruz kaldı.

İCRA YOLUYLA DA GÖREMEDİ

Geçtiğimiz yıl eşi ve ailesinin İzmir Gümüldür’de yazlıklarına geldiğinde çocuklarını icra yoluyla görmek için karar aldıran Süreyya Can Beşe, çocuklarını evde bulamadı.

Süreyya Can Beşe eşi İdil Beşe’nin mahkeme kararına karşı gelerek çocukları kendisine göstermediğini, icra yoluyla da çocuklarını görebilme imkanın kalmadığını belirterek İstanbul İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurarak eşinin cezalandırılmasını istedi.

6 AYA KADAR ZORLAMA HAPSİ

“Çocuk teslimine ilişkin mahkeme ilamına aykırı davranmak” suçunu işlediği belirtilen İdil Beşe’nin 6 aya kadar zorlama hapsine çarptırılması istendi. İdil Beşe çocukları göstermediği halde mahkemenin uygun gördüğü hapis cezasına çarptırılabilecek.

DEVLET BÜYÜKLERİNDEN YARDIM İSTİYOR

Çocuklarını görebilmek için her şeyini feda edebileceğini belirten Süreyya Can Beşe ise Hollanda Büyükelçisi ve Rotterdam Konsolosu’ndan yardım istedi.

Çocukların boşanma davalarında silah olarak kullanılmasının yanlış olduğunu belirten Beşe, “Eşim ve kayınvalidemin çocuklarıma karşı beni kötülememelerini istiyorum. Evlatlarıma kavuşabilmek için tüm hukuki yolları deneyeceğim. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum” dedi.