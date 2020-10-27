Vaka sayısının hızla arttığı İstanbul’da şok görüntüler

İstanbul'da hızla artan corona virüsü vakaları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen toplu taşımada yine aynı görüntüler oluştu. Maske takmayan minibüs şoförleri ile sosyal mesafeyi hiçe sayan yolcular corona virüsüne davet çıkarıyor.

Esenyurt minibüs hattında çekilen görüntülerde sınırlı sayıda yolcu alması gereken minibüsler tıklım tıklım görüntülendi. Bunlara bir de maskeyi hiç takmayan ya da çenesinin altında taşıyan minibüs şoförleri de eklendi. Yoğunluk sebebiyle minibüsler içinde zaman zaman yaşanan tartışma yaşandığı görüldü.

ŞOFÖRÜ UYARDILAR AMA DİNLEMEDİ

Vatandaşlar ise denetleme olmadığından dert yanarak, zorunluluktan binmek zorunda kaldıklarını söyledi. Okula gitmek için zorunluluktan minibüse binmek zorunda kalan bir öğrenci “Minibüsler tıklım tıklım dolu. Bindiğim minibüsün şoföründe maske yoktu, insanlar 2-3 kez uyardı ancak umursamadı. Sadece bir minibüs şoförü değil hepsi böyle yapıyor” dedi. (İHA)



