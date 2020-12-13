Vakaların arttığı ilde korkutan açıklama: 1062 kişi hayatını kaybetti

Hatay'daki vaka artışı ve 15 günlük tam karantina ile ilgili düşüncelerini paylaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, şu ifadeleri kullandı;

*Hatay'da kasım ayına kadar önemli bir sıkıntı yoktu. Kasım ayından itibaren pandeminin yükselmesinin en büyük sebebi havaların soğuması ve buna bağlı özellikle sobalı evlerde insanların tek bir odada uzun süre vakit geçirmesi.

*Enfeksiyon genellikle ilk beş günde çok bulaşıcı oluyor. Bir evde bir kişi hasta olunca da bu kişi evdeki ve iş yerindeki insanlara rahat bir şekilde bulaştırabiliyor. Böyle olunca da pandemi çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Birçok insanımızın enfekte olmasına ve hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

“CİDDİ ANLAMDA DÜŞÜRECEK”

15 günlük kısıtlama getirilmesinin vaka sayılarını ciddi anlamda düşüreceğini belirten Lütfü Savaş, “15 gün içinde toplumdaki virüsün bulaşmasını yüzde 95 azaltırız. Hükümet, büyükşehir, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, hayırseverlerimiz ve bütün dinamikler ile insanlarımızın evde kalması için imkânları birlikte hazırlayalım. İnsanlarımızın yakacak, elektrik, su masraflarını ve on beş günlük süre içerisinde ihtiyaçlarını sağlayacak imkânı verirsek can kaybını, enfekte olan insan sayısını azaltırız. Biz bu hastalıkla savaşmayı öğrenmezsek bu kışı Hatay gibi birçok ilimizde de sıkıntı ile geçirmeye devam ederiz” ifadelerini kullandı.

VEFAT SAYISINI AÇIKLADI

Lütfü Savaş corona virüsü sebebiyle kentte vefat eden vatandaşların sayısını da paylaştı. Aralık ayının ilk 10 gününe kadar toplam bin 62 vatandaşın corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini dile getiren Savaş, tam izolasyonun elzem olduğunu bir kez daha vurguladı.

“YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DOLU”

Hatay'daki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı hakkında bilgi veren Başkan Savaş, “Bir hastamız için üniversite ve devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde yer bulamadık. Maalesef yoğun bakım üniteleri dolu. Hem yoğun bakımlar dolu ve insanlar acil servislerinde sedye üzerinde yatacak yer bulmak için sıra bekliyorlar” dedi.

“KONUŞACAĞIMIZ SON NOKTA SİYASET OLMASI LAZIM”

Hatay Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde yaptığı hizmetlere değinen Lütfü Savaş, “Biz Hatay'ın her noktasında ihtiyaç sahibi insanlarımızı biliyoruz. Onlara direkt nakdi yardım veya ayni yardım yapıyoruz. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı özellikle pandemi sürecinde çok fazla arttı. Belediyeler de artık bu yükü kaldıramayacak duruma gelecek pozisyonda olacak. Bunları siyasi polemik yaratmak için söylemiyorum. İşin içinde bilim ve sağlık varsa konuşacağımız en son nokta siyaset olması lazım” ifadelerini kullandı.

“RADİKAL BİR ÇÖZÜM GEREKİYOR”

Kentteki sorunların çözümü için radikal kararların alınmasının gerekliliğine bir kez daha vurgu yapan Savaş, “Burada radikal bir çözüm gerekiyor. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde. Biz hiçbir insanımızın hayatını bu virüsten dolayı kaybetmesini istemiyoruz” açıklamalarında bulundu.

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