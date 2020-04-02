Vali uyardı: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede!

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli ilçesinde yapılan maske ve diğer ürünleri inceledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Zonguldak’ta corona virüsü salgınından 5 can kaybı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Vali Bektaş, alınan tedbirlere herkesin mutlaka uyması gerektiğini söyledi.

Vali Bektaş, alarm seviyesine geçilmesi gereken sayıların açıklandığını ifade ederek şöyle konuştu:

* Bizim de burada oluşturduğumuz bir bilim kurulumuz var.

* Hocalarımız ile konuştuk. Zonguldak olarak Türkiye ile paralel gidiyoruz.

* Türkiye'de ne kadar sorun varsa bizde de o kadar sorun var.

* Sorun asla hafif bir sorun değil.

* Ben Ereğli'ye baktım. Çok şükür burası biraz daha temiz gözüküyor.

* Ancak bu görüntü ile gerçek aynı olmayabilir.

* Çoğunlukla olmuyor. 1 hafta önce Zonguldak da temiz görünüyordu.

* Bir hafta sonra Ereğli'nin nasıl görüleceğini bilemeyiz.

* Kurallarımız belli. Sosyal mesafe dediğimiz bir şey var.

* Kalabalıktan işin doğrusu sokaktan uzak duracağız.

* Koruyucu önlemlerimizi alacağız.

* Olası vakaları toplumdan izole edeceğiz.

‘KİMSE RAHAT OLMASIN’

Hiç kimsenin kendisini rahat hissetmemesi gerektiğini ifade eden Vali Bektaş, şunları söyledi:

* Bu işten korunmuş hiçbir sokak, hiçbir ev, hiçbir mahalle ve hiçbir köy yok.

* Ne kadar yok sayarsanız yarın sorunu bir o kadar ağır yaşarsınız.

* Türkiye'nin en büyük çabası, sorunu en hafif şekilde atlatabilmek.

* Başarabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz.

* Ne kadar kurallara uyarsak başaracağız. Ne kadar uymazsak başaramayacağız.

* Sayılara takılmayın. Şunu söylüyorum. Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede.

* Her birimizi alarm seviyesine geçirecek seviyede sayımız var. Bunu bilin buna inanın yeter.

* Ben bugün buraya çıktım geldim. Sıkıntı var. Rahat değiliz.

* Sizin de sıkıntınız olsun. Hiç kimse rahat olmasın.

* Bugün akşam şimdi Ereğli patlayabilir ve herkes kaçacak yer arayacak hale gelebilir.

* Hiç kimsenin garantisi yok arkadaşlar.

* Bu yayılması müthiş hızlı olan bir mikrop. DHA