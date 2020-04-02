Vali uyardı: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede!

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli ilçesinde yapılan maske ve diğer ürünleri inceledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Zonguldak’ta corona virüsü salgınından 5 can kaybı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Vali Bektaş, alınan tedbirlere herkesin mutlaka uyması gerektiğini söyledi.
Vali Bektaş, alarm seviyesine geçilmesi gereken sayıların açıklandığını ifade ederek şöyle konuştu:
* Bizim de burada oluşturduğumuz bir bilim kurulumuz var.
* Hocalarımız ile konuştuk. Zonguldak olarak Türkiye ile paralel gidiyoruz.
* Türkiye'de ne kadar sorun varsa bizde de o kadar sorun var.
* Sorun asla hafif bir sorun değil.
* Ben Ereğli'ye baktım. Çok şükür burası biraz daha temiz gözüküyor.
* Ancak bu görüntü ile gerçek aynı olmayabilir.
* Çoğunlukla olmuyor. 1 hafta önce Zonguldak da temiz görünüyordu.
* Bir hafta sonra Ereğli'nin nasıl görüleceğini bilemeyiz.
* Kurallarımız belli. Sosyal mesafe dediğimiz bir şey var.
* Kalabalıktan işin doğrusu sokaktan uzak duracağız.
* Koruyucu önlemlerimizi alacağız.
* Olası vakaları toplumdan izole edeceğiz.
‘KİMSE RAHAT OLMASIN’
Hiç kimsenin kendisini rahat hissetmemesi gerektiğini ifade eden Vali Bektaş, şunları söyledi:
* Bu işten korunmuş hiçbir sokak, hiçbir ev, hiçbir mahalle ve hiçbir köy yok.
* Ne kadar yok sayarsanız yarın sorunu bir o kadar ağır yaşarsınız.
* Türkiye'nin en büyük çabası, sorunu en hafif şekilde atlatabilmek.
* Başarabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz.
* Ne kadar kurallara uyarsak başaracağız. Ne kadar uymazsak başaramayacağız.
* Sayılara takılmayın. Şunu söylüyorum. Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede.
* Her birimizi alarm seviyesine geçirecek seviyede sayımız var. Bunu bilin buna inanın yeter.
* Ben bugün buraya çıktım geldim. Sıkıntı var. Rahat değiliz.
* Sizin de sıkıntınız olsun. Hiç kimse rahat olmasın.
* Bugün akşam şimdi Ereğli patlayabilir ve herkes kaçacak yer arayacak hale gelebilir.
* Hiç kimsenin garantisi yok arkadaşlar.
* Bu yayılması müthiş hızlı olan bir mikrop. DHA