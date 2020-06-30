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Valilik duyurdu: 5 kişinin cesedine ulaşıldı!

Van Gölü’nde battığı iddia edilen tekneyi bulmak için yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 5 yabancı uyruklu şahsın cesedine ulaşıldı.

19:11 -
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Van Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama tarama faaliyeti başlatılmıştır.

* Söz konusu arama tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır.

* Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir. İHA

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Son güncelleme: 19:18 30.06.2020
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