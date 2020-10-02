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VGM ortaöğretim burs başvurusu nasıl yapılır? VGM üniversite burs başvuru tarihleri…

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen karşılıksız burs için başvuru dönemi başladı. Ortaöğrenimde başvuruların başladığı burs için üniversite öğrencileri 15 Ekim tarihinden itibaren başvuru yapabilecek.

14:35 -
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VGM ortaöğretim burs başvurusu nasıl yapılır? VGM üniversite burs başvuru tarihleri…

Öğrencilere maddi destek sağlayan VGM ortaöğrenim bursu için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. VGM burs başvurusu olumlu sonuçlanan, ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 lira, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 lira aylık ödenecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki link üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM ortaöğretim burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM burslarından faydalanmak isteyen öğrencilerin KYK bursu almamaları gerekiyor.

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020

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