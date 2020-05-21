Yabancı uyruklu çift ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı’nda ikamet eden yabancı uyruklu iki sevgili, evlerinin yatak odasında ölü bulundu. Olay, komşularının bir süredir haber alamadığı çiftin dairesinden koku geldiğini fark ederek jandarmaya haber vermesi üzerine ortaya çıktı.

Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde 112 ekipleri çiftin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Çiftin cansız bedenleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp’a gönderildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Daireye giren ekipler, ölenlerin kimlikleri ile ilgili hiçbir ipucu bulamazken, tanıyanlar çiftin kendilerine Mehtap ve Mahmut olarak hitap edilmesini istediklerini dile getirdi. Çiftin cep telefonlarının odada içerisinde su bulunan bir leğene atılmış olduğu, dolaptaki kıyafetlerinin de kesici bir aletle kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini öğrenildi.

Çiftin intihar etmiş olabileceği belirtilirken, bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini dile getirdikleri bildirildi.

ESNAF: PARALARI YOKTU

Çifti yaklaşık 1 yıldır tanıdığını, zaman zaman kendilerine yiyecek içecek getirdiğini belirten bir esnaf, “Erkek 70'li yaşlarda Alman, bayan arkadaşı ise 50'li yaşlarda Avusturyalıydı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Corona virüsün ortaya çıkmasının ardından erkek yaşlı olması kadın da rahatsızlığı nedeniyle fazla dışarı çıkmıyordu. Turizm olmadığı ve çalışmadıkları için paraları yoktu. Bundan dolayı canlarına kıymış olabilirler” şeklinde konuştu. (İHA)