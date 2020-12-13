Yağmur, sel, kar hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya'da dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkisini devam ettirdi.

Sağanak yağış en çok Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Örnekköy Mahallelerinde etkili oldu. Barınaklar Bulvarı üzerinde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle bir işyerini ve apartmanın zemin katını su bastı.

ASAT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Kuaför dükkanı su altında kalan Yusuf Güney, 80 bin TL'lik masrafı olduğunu belirterek, her sene aynı durumu yaşadıklarını belirtti.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Barınaklar Bulvarı'nın yanı sıra Rauf Denktaş Caddesi üzerinde de biriken sular refüjden aştı. Araçlar su birikintileri arasından güçlükle ilerledi.

Güzeolaba Kapalı Semt Pazarı önündeki sokakta aşırı yağışlardan nasibini aldı. Yaklaşık 1 metreyi bulunan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı. Sokak kenarındaki giriş kattaki bir çok işyerini su bastı.

Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Güzeolaba Mahallesi Lara Caddesi'nin sahile yakın kısmı da sular altında kaldı. Vatandaşlar araçların suya girip mahsur kalmaması için sokak girişini traktörle kapattığı görüldü.

GİRİŞ KATLARI SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Örnekköy Sitesi'nde 100'ün üzerinde giriş kat dairesini su bastı. Yaklaşık bir metre su altında kalan dairelerde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Suları itfaiye ekipleri motopomplarla tahliye etti. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşalttı. Islanan eşyalar daireden dışarı çıkartıldı. Sular altında kalan bir dairede çıktığı sandalyenin üzerinde kurtarılmayı bekleyen Gürcistan uyruklu Maria Dolidze'nin yardımına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Dolidze, yatak odasının penceresinden demirler kesilerek kurtarıldı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Gürcü uyruklu Maria Dolidze, dairesinin su altında kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Neye uğradığını anlamadığını dile getiren Dolidze, “Su bastı, içeri girdi. Tüm eşyalarım ıslandı. Koltuklarım dahi ıslak. İçerideydim beni yatak odasının penceresinden çıkardılar” dedi.

“KADINI KURTARDIK”

Site Sakinlerinden İhsan, “Kadın sandalyenin üstünde kurtarılmayı bekliyordu. Hemen itfaiyeye haber verdik. Yatak odasındaki demir kesildi ve kadın kurtarıldı. Eğer bu kadını biz görmesek belki ölebilirdi. Engelli bir kişi olsa zaten ölmüştü. Yan daire hala sular altında. Yağmur devam ediyor, tedirginiz.” ifadelerine yer verdi.

“FELAKETİ YAŞADIK”

Evi su altında kalan Selenay Şener, “Tam bir felaketti, bittik her şeyimiz gitti. Hayvanlarımı kurtarmaya çabaladım. Yarıya kadar su bastı. Her şey gitti. Rögarlar taştı, pis sular geldi. Eşyaların hepsini atacağız.” diye konuştu.

“HİÇBİR EŞYAMIZ KALMADI”

Su baskınının ardından temizlik çalışması yapan Murat Şahin, “Buraya bir felaket geldi. Hiçbir eşyamız kalmadı. Rezillik diz boyu, gece gene yağacak temizlik yapıyoruz. Giriş kattaki tüm daireler zarar gördü. 200'ün üzerinde daire etkilenmiştir. Su seviyesi yüksek olunca ne yapılabilir ki. İnsanlar suyun içinde kaldı.” dedi.

ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDI

Antalya’nın Serik ilçesinde, şiddetli yağış sonrası Kadriye ve Çakallık mahallelerindeki kapalı çilek seraları zarar gördü. Kadriye Mahallesi Beşgöz deresi mevkiindeki derenin taşması sonucu yaklaşık 30 dönüm çilek serası su altında kaldı.

Çiftçiler, kendi imkanları ile seralardaki suları boşaltmaya çalışıyor. Çilek serası sahibi Mehmet İçin, “Dün geceden beri yağan yağmurdan dolayı Beşgöz deresinin taşması neticesinde çilek seram sular altında kaldı. Yeni mahsul olan çilek fideleri telef oldu. Yetkililerden destek bekliyorum” dedi.

Kadriye Mahallesi’ndeki serası sular altında kalan Zeynel Burun ise “5 dönüme yakın kapalı çilek seram su altında kaldı. Yeni ürünüm telef olarak zarar gördü” diye konuştu. Aynı mahalleden Zeliha Kaşlı da zarar gören serasındaki suları kovalarla boşaltmaya çalışırken, Seram mahvoldu. Ürünlerimiz zarar gördü” dedi.

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, “Mahallemizden geçen derelerin taşmasından dolayı çilek seraları zarar gördü. Belediye yetkililerini aradık. İş makineleri ile müdahale ediliyor. Diğer imkanları da değerlendiriyoruz” diye konuştu.

İZMİR’DE DE ETKİLİ OLDU

İzmir'in Urla ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. İki günden biri aralıksız süren sağanak yağış sonucu Özbek, İskele, Torosan ve Denizli Mahallelerindeki birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağmur, bazı derelerin de taşmasına neden oldu. Belediye ve İZSU personelleri, ekipler halinde vatandaşlardan gelen ihbarlara yetişmeye çalışıyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar İzmir'in Dikili ilçesini de etkiledi. 11 Aralık'ta başlayan sağanak yağışlar nedeniyle kazılan yollarda bulunan toprak ve mıcır yağmur sularıyla sahile indi.

İlçenin genelinde ve Alipotra bayırında bulunan sokaklarda yer yer su baskınları meydana geldi. Öte yandan çalışmalar nedeniyle bazı sokaklarda çamur oluştu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre 11 Aralık akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışların yarın etkisini azaltacağı öğrenildi. Son 24 saatte Dikili'de metrekareye 75 kilogram yağışın yağdığı bildirildi.

İzmir’in Buca ilçesinde iki siteyi bölen istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü, 20 araçta hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde İzmir’in Buca ilçesi 686 sokakta meydana geldi. Gümüş Sitesi ve Altaylılar Sitesi’ni bölen istinat duvarı, yoğun yağış sebebiyle çöktü.

Büyük bir ses duyan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkarken, hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi ile alt ve üst tarafta bulunan 20 araçta hasar meydana geldi. Ekipler, çekicilerle araçları çekti.

BODRUM’DA CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Bodrum’da 2 gündür aralıklarla devam eden fırtınayla birlikte daha da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Bodrum’da yaşayan vatandaşlar ise su ve sel baskınlarının yaşanmaması için çareyi evlerinin ve iş yerlerinin önüne barikat kurmakta buldu. Sağanağın etkisini yitirmesiyle sular çekilirken geriye çamur deryasına dönen sokaklar kaldı.

Sağanaktan en çok etkilenen bölgelerden olan Bitez’de yaşayan vatandaşlar ise yağışın etkisiyle kapı önlerinin devam eden yol çalışması nedeniyle çamur deryasına döndüğünü belirtip, evlerine girip çıkmakta zorlandıklarını söyledi.

Ahmet Deniz, “Kapımızın önünde yol çalışması vardı. Yapıp böyle bıraktılar. Biz, kapımızın önünü böyle görmek istemiyoruz. Bir de üzerine yağış olunca daha da zor. Bodrum’un altyapısı çok kötü. Evimizin bahçesine araçla girmemiz daha da zor oluyor. Bizi olumsuz etkiliyor” dedi.

DENİZLİ’DE YOL ÇÖKTÜ

Denizli'nin Çameli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışının ardından yolda çökme meydana geldi. Yeşilyayla ve Kalınkoz mahallelerini birbirine bağlayan yol, yağmur nedeniyle çatlaklar oluşarak yolda kayma oldu.

Yol, çalışma yapılmak üzere ulaşıma kapatıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, yolda onarım çalışması başlattı. Yeşilyayla Mahalle muhtarı Yılmaz Kapan ve Kalınkoz Mahalle muhtarı Aytekin Erten, sabah saatlerinde vatandaşların yolun durumu konusunda haber verdiğini ve yaklaşık 50 santimetreye yakın çatlakların olduğunu belirttiler.

Denizli Büyükşehir Belediyesine haber veren mahalle muhtarları yolda çalışmaların başladığını söyledi.

Yol geçici olarak ulaşıma açıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda çalışmaların ardından geçici olarak yolun ulaşıma açıldığını bildirdi.

ERZİNCAN’DA KÖY YOLLARI KAPANDI

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında seyrettiği Erzincan'da ise yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı etkili oluyor. Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 5, Kemaliye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde bugün hava parçalı çok bulutlu, Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların Erzurum'da karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, Erzincan'da ise yağmur, yüksekleri ise karla karışık yağmurlu olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. (DHA/İHA)