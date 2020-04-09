Yasak tanımayanlara ceza yağdı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok yasak ve kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere genelge ile bildirilen yasaklar çerçevesinde kolluk kuvvetlerinin de denetimleri arttı.

Ancak yasaklar ve virüs tehlikesine rağmen birçok vatandaşın kurallara uymadığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden yüzlerce kişiye on binlerce lira ceza kesildi.

ANTALYA’DA 197 KİŞİYE 196 BİN TL CEZA

Antalya’da corona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 197 kişiye, 196 bin 522 TL para cezası kesildi.

Para cezası uygulananlar arasında trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yaparak doğum günü kutlayan, kavga eden ve kumar oynarken yakalananlar da bulunuyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet güçleri tarafından bu süreçte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplam 2 bin 888 kişi ikaz edilerek evlerine gönderildi.

KUMARHANEYE ÇEVRİLEN EVE BASKIN

Virüsle mücadele kapsamında kahvehane, kafe, eğlence merkezi gibi sosyal alanlar da kapatıldı. Ancak en çok ihlal edilen yasaklardan biri de bu oldu. Birçok yerleşim yerinde kaçak olarak açılan ve kumar oynatılan kahvehaneye polis baskını düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ise jandarma ekipleri kumarhaneye çevrilen bir eve baskın düzenledi. Baskında evin bir odasının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kıraathaneye çevrildiği tespit edildi.

Evde gözaltına alınan 12 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine göre kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmek suçlarından kişi başı 4 bin 375 TL olmak üzere toplam 52 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ev sahibi Mehmet D.D. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 30 gün geçti. Dün 87 kişinin vefat etmesiyle ölü sayısı 812'ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 247 bin 768, toplam vaka sayısını 38 bin 226 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1492, entübe hasta sayısı 995, iyileşen vaka sayısı ise 1846 oldu

DIŞARIDAN KAHVEHANE İÇERİDEN KUMARHANE

Balıkesir’in Edremit ilçesi İskele Mahallesi’ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Baskın düzenleyen jandarma, 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Corana virüsü salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine “Kumar oynatmak” ve “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak” suçlamasıyla işlem yapıldı.

Yapılan kontrolde içeride 5 şahsın iskambil kağıdı diye tabir edilen kağıtlar ve pullar ile kumar oynamak amaçlı bir araya geldiği tespit edildi.

Bu nedenle halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan H.K., A.T., S.K., İ.E. ve S.Ö. isimli şahıslara “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek” ve “Kumar Oynamak” fiillerinden toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.



BELGESİZ SEYAHATE CEZA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ise kent merkezine belgesiz giriş yapıp, polis kontrolüne takılan iki gence cezai işlem uygulandı.

Corona virüsü nedeniyle kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, şehir merkezinde iki genci durdurarak kimlik kontrolü yaptı. 20 yaş üzeri olan Serdar O. ve Nurullah O. telefon almak için Türkoğlu ilçesinden Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.

Bunun üzerine polis, şehir merkezine giriş belgeleri olmayan gençlere cezai müeyyidenin uygulanması gerektiğini söyledi. Yapılan işlemin ardından iki gence 392'şer lira cezai işlem uygulandı. (İHA/DHA)