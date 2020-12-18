Yılmaz Özdil’i hedef alan İlahiyatçı Ebubekir Sifil hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazarımız Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman’la ilgili tepki çeken bir çağrıda bulundu. Sifil, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman’ın öldüklerinde cenazelerinin camilere sokulmamasını ve cenaze namazlarının kılınmamasını istedi.

Sifil, sosyal medya hesabından Diyanet’e seslenerek “Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” ifadelerini kullandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Ebubekir Sifil’in tepki çeken ifadeleri sonrasında Sözcü gazetesi Avukatı Celal Ülgen’den açıklama geldi. Ülgen’in açıklamasını Halk TV’de bir programa konuk olan Sözcü yazarı Aytunç Erkin duyurdu.

Erkin, Sözcü gazetesi Avukatı Celal Ülgen’in açıklamasını şöyle aktardı;

“Cuma akşamına kadar savcılar re’sen Ebubekir Sifil hakkında soruşturma açmazsa pazartesi günü sayın Yılmaz Özdil’in vekili olarak suç duyurusunda bulunarak adli süreci başlatacağız.”