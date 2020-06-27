YKS’de ilk oturum bugün: 2 milyon 437 bin öğrenci ter dökecek!

YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 08.45’ten itibaren ise sosyal mesafe kurallarına göre bina içlerine alınacak.

TYT’DE KAÇ SORU SORULACAK?

TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YKS dolayısıyla toplu ulaşımın, öğrenci ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını bildirdi. Bugünkü normal seferlere ek 186 araçla 428 sefer, pazar günü de mevcut seferlere ek 267 araçla 739 sefer daha yapılacak.

SINAV SIRASINDA MASKE ŞARTI YOK

YKS’nin her oturumunda, corona virüsü önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Adaylar ve görevliler maske veya siperlikleri ile de gelebilecek. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak.

COVID-19 HASTALARI AYRI BİNALARDA

Covid-19 hastası adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.