Yok böyle vahşet! Bıçaklayarak yaraladığı köpeği, serbest kalınca öldürdü

Olay, Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi’nde meydana geldi. Randa ailesinin, evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, önceki gece saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen S.A. tarafından bıçaklandı.

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞ

Köpeğin inlemeleri üzerine dışarı çıkan Nejdet Randa, Goldi’yi yaralı halde bulurken, saldırgan S.A.’yı yakaladı. İkili arasında arbede çıkarken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, S.A.’yı gözaltına aldı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü Gordi’yi bıçakladığı belirlenen S.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CİĞERLERİNDEN BÜYÜK YARA ALMIŞ

S.A. serbest kalır kalmaz geri gelip, Goldi’yi ikinci kez bıçakladı. Sabah köpeklerini kanlar içerisinde bulanan Nejdet Randa, zavallı hayvanı Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürdü. Veteriner hekim tarafından ameliyata alınan Goldi, bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle hayatını kaybetti.

“MAHALLEDEKİ TÜM KÖPEKLERİ ÖLDÜRECEĞİM”

Metin Randa “Mahalleli tarafından sevilen bir köpekti. Köpeğimize saldıran şahıs mahalledeki diğer köpekleri de öldüreceği yönünde tehditler savurmuştu. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi. Randa ailesi, S.A.’dan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)