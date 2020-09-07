Zeynep’i öldüren boksör sevgili ‘akıl sağlığı yerinde değildir’ raporu aldırmak istemiş!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar 24 Mayıs tarihinde boksör olan erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu’nun evine gitti.

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu öğrenilen ikili bir süre sonra tartışmaya başladı ve Kemaloğlu mutfaktan aldığı bıçakla Şenpınar'ı öldürdü. Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle canice öldüren Kemaloğlu bu sırada kendisini de yaralayınca sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Zeynep Şenpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu ise polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi edilip taburcu oldu. Zeynep Şenpınar, toprağa verildi.

‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan adliyeye çıkarılan Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame ise, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim’e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

‘AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİR” RAPORU İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞ

Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun avukatı aracılığıyla ‘akıl sağlığı yerinde değildir’ raporu almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Muğla Adli Tıp Kurumu’nun, sanık Kemaloğlu’nun akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde karar verdiği öğrenildi. DHA