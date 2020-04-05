Zonguldak karantinası kafaları karıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların durdurulduğunu açıkladı. Nüfusu yaklaşık 200 bin olan Zonguldak'ın listede yer alması dikkat çekti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan’ın karar öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşerek, kentin maden şehri olması sebebiyle kronik rahatsızlıklar ve akciğer rahatsızlıkların yoğun olarak yaşandığını ilettiği öğrenildi. Kararda bu görüşmenin etkili olduğu belirtiltildi.

MADENLERDE AKCİĞER RİSKİ

Kömür madenleri, çıkartılan kömürden oluşan tozlardan dolayı solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanserine yol açabiliyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, kömür maden işçilerinin yüzde 12 kadarının bu hastalıklara yakalandığını gösteriyor. Kronik bronşit, pnömokonyosis ve silikosis ölüme neden olan en yaygın kömür madeni işçiliği hastalıkları.

BENZER İLLER VAR

Zonguldak gibi Türkiye’nin başka illerinde de kömür madenleri ile öne çıkması kafa karışıklığına yol açtı. Türkiye’de başlıca kömür madenleri, Amasya Merzifon ve Suluova, Bolu – Mengen, Kütahya – Tavşanlı ve Tunçbilek, Nevşehir – Gülşehir illerinde bulunuyor. Zonguldak’a giriş ve çıkışların etkili olduğu faktörler bu yerlerde de ön plana çıkıyor.

TERMİK SANTRAL DETAYI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak’ta bulunan 7 termik santralin tehlikeli olduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, biran önce önlemlerin arttılrması gerektiğini istedi. Türkiye genelinde ise kömür yakan termik santraller şu şekilde;

“(Çanakkale)18 Mart Çan, (Kütahya) Polat, (Çanakkale) Cenal, (Bolu) Göynük, (Adana) İsken Sugözü, (Kahramanmaraş) Afşin-Elbistan B, (Manisa) Soma Kolin, (Kocaeli) Gebze Çolakoğlu, (Bolu) Aksa, (İskenderun) Atlas Enerji, (Eskişehir) Yunus Emre, (İzmir) İzdemir, (Çanakkale) Çan-2, (Adana) Emba Hunutlu, (Bursa) Orhaneli, (Manias) Soma, (Çanakkale) İÇDAŞ Bekirli-1, (Çanakkale) İÇDAŞ Bekirli-2, Şırnak Silopi, (Muğla) Kemerköy, (Adana) Tufanbeyli, (Ankara) Çayırhan, (Zonguldak) ZETES Termik Santralleri, (Muğla)Yatağan”