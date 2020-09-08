Ağustos ayında lider Fiat oldu!

Geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk 8 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olan Fiat, Temmuz ve Ağustos aylarında, hem toplam, hem de otomobil pazarında en çok tercih edilen marka oldu. Marka Ağustos ayında 13 bin 469 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek tek başına Türkiye otomotiv pazarının yüzde 22'sini oluşturdu. Fiat Egea, Ağustos ayında da zirvedeki yerini korudu.

Egea, Ağustos ayında 8 bin 127 adetlik satış ile yüzde 18.3'lük pazar payı elde etti. Bu dönemde Fiat'ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 178 adet olarak gerçekleşti.

Fiat'ın 2020 yılındaki başarılı performansını değerlendiren Marka Direktörü Altan Aytaç, “Geçtiğimiz yılın ardından, 2020 yılında da binek ve hafif ticari araç pazarındaki liderliğimizin ve yanı sıra son iki ayda otomobil pazarında en çok tercih edilen marka olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Egea modelini satışa sunduğumuz 2015 yılında “İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı” demiştik. Pandemide yeni araç sahipliğine yönelim arttı. Biz de bu süreçte müşterilerimizin yanında olduk. Egea Sedan modeline olan yüksek talebin yanı sıra Egea Hatchback modelimize de büyük ilgi var. Egea'nın satışa sunulduğu günden bugüne toplam satış rakamı 230 bin adede yaklaştı.” diye konuştu.