BMW elektrikli scooter işini farklı bir boyuta taşıyor!

Cycle World’un haberine göre temmuz ayı içerisinde marka Avrupa Patent Ofisine 15 farklı patent için başvuruda bulundu. Herkesin bildiği üzere alınan patentler veya yapılan başvurular, patente konu olan ürünlerin üretileceği garantisi vermez. Ancak bu işlem markanın gelecekteki potansiyel üretimi hakkında da bir gösterge niteliğindedir.

BMW C Evolution scooter modelini içten yanmalı motor yerine elektrik motoruyla hareket ettirecek bir patent almış görünüyor. Ancak bunun en önemli bölümü 2 tekerlikli bir scooter’ın bir otomobil gibi gövde parçalarının olması ve sürücüyü alışkın olduğumuz araçlardan daha iyi bir biçimde koruması.

Yeni araçta otomobillerden hatırlayacağımı 4 bağlantılı emniyet kemeri, hava yastığı ve arka koruyucu gibi donanımlar yer alıyor.

Yeni araçta bir de tavan sorunu var. Özellikle 2 tekerlekli araçlarda tavan aerodinamik olarak denge açısından sürücüyü zorlayan bir unsur olabiliyor. Aktif aerodinamik, bisikleti en verimli şekilde dengede tutmak ve tavanın rüzgarda bir yelken gibi hareket etmesini önlemek için bilgisayar yardımıyla çalışan dört hareketli bir kanat yoluyla kullanılıyor.

Tavanda karbon fiber materyal kullanılıyor bu sayede aracın ağırlığına pozitif bir katkı sağlanmamış oluyor. Ayrıca aracın içinde kullanılan koltuğu çizimlerden oldukça şık ve kullanışlı gözüküyor. Yatay airbagler sayesinde sürücü ve yolcu herhangi bir kaza anında ciddi bir biçimde korunabiliyor.

Patent tamam, bakalım BMW böyle bir elektrikli aracın üretimini gerçekleştirecek mi?