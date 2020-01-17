BMW Motorrad “Motobike İstanbul’da” 3 yeni modelini tanıtacak!

Bu yıl 12'incisi düzenlenen ve yine binlerce motosiklet tutkununu ağırlaması beklenen Motobike İstanbul'da dokuzuncu holdeki yerini alacak olan standında tüm BMW Motorrad modelleri 2020 model yılı renkleriyle görülebilecek.

FUARA ÖZEL FIRSATLAR

BMW Motorrad, sınırlı sayıda 2019 model motosiklet için cazip fiyatlar sunacak. Fuara özel olarak tüm modellerde ücretsiz 3 yıl uzatılmış garanti veren BMW Motorrad ayrıca Borusan Otomotiv Premium Finans'ın sağlayacağı avantajlı kredi seçeneklerinden de yararlanma imkanı sunacak.

BMW Motorrad standında yer alacak olan BMW Rider Butik'de, fuara özel %30 a varan indirimli fiyatlarla satış yapılırken BMW Rider Academy'nin tur programlarına ve güvenli sürüş eğitimlerine kaydolma olanağı da sağlanacak.

Yeni F 900 R – Yeni F 900 XR sahnede

Aydınlatma teknolojileri, bağlanabilirlikleri ve yüksek güvenlik özellikleriyle Yeni F 900 R ve Yeni F 900 XR motosiklet tutkunlarına sunduğu pek çok yenilik ile dikkatleri üzerine çekiyor. 7 derecelik yatma açısında otomatik olarak yanan adaptif far ve ana fara dahil olan bağımsız LED öğeler, sürücülere virajlarda mümkün olan en iyi aydınlatmayı sağlıyor. 770 -865 mm ile 775 – 870 mm aralıklarındaki sele seçenekleri ve ergonomiye uygun olarak tamamen ayarlanabilen gidonlar sayesinde, farklı kullanıcı profilleri için ideal sürüş pozisyonu sağlanabiliyor.

Türkiye'de sunulacak modellerde Pro sürüş modları, DinamikÇekiş Kontrolü (DTC), frenleme anında güvenliği arttıran Dinamik Fren Kontrolü (DBC) ve acil frenleme durumlarını veya kontrolsüz gaz açılmalarında meydana gelen ani hızlanmaları engelleyen Motor Tork Kontrolü (MSR) gibi birçok sürüş destek sistemi destandart özellikler arasında yer alıyor.

Pro Vites Değiştirme Asistanı ve elektronik olarak ayarlanabilen süspansiyon, sürüş keyfi için gereken dinamizmi konforla bir araya getiriyor. Akıllı telefon ile Bluetooth'a bağlanabilen modeller, aynı zamanda 6,5 inç TFT renkli ekran ve BMW Motorrad Connectivity gibi pek çok teknolojik özellik sunuyor. Sıralı iki silindirli 895 cc motor hacmine sahip Yeni F 900 R ve Yeni F 900 XR, maksimum 92 Nm tork sunuyor.

Yeni S 1000 XR ile daha konforlu bir sürüş

Yeni RR'ın yüksek performanslı motorunudan ilham alan ve XR'a uygun hale getirilen S 1000 XR'ın motoru, özel eksantrik profilleri ve belirlenmiş manifold düzeniyle güçlü tork performansı sunuyor. Ayrıca, Yeni S 1000 XR'ın dik oturmaya imkan sağlayan selesi, virajlarla ve düz yollarla konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor. Yüksek viteslerde daha uzun şanzımanıyla akıcı bir sürüş vadeden ve en hafif konfigürasyonunda 223 kg ağırlığa sahip Yeni S 1000 XR, tam donanımlı olarak selefine kıyasla 10 kg daha hafif.

Karbon motor koruyucusu gibi pek çok aksesuar yelpazesine sahip Yeni S 1000 XR, M Performance parçaları ile motosiklet tutkunlarına hitap ediyor. Düşük ağırlığı ile daha iyi hızlanma ve çevikliği sağlayan model, entegre magnezyum çanta taşıyıcısı ile kullanım kolaylığını farklı bir boyuta taşıyor.