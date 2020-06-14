İzmit’te üretilen yeni i20 Ekimde, yeni SUV martta satışa sunulacak

Berkel özetle şunları söyledi:

• Bu aydan itibaren tekrar gaza basıyoruz. Yüzde 5.5'larda olan pazar payımız pandemi sürecinde yüzde 4'lere kadar geriledi. Yılın ikinci yarısında kayıplarımızı hızlı bir şekilde telafi ederek yine payımızı yüzde 5'in üzerine taşıyacağız. Bunu da ağustos ayında üretilecek ve ekim ayında satışa sunacağımız yeni i20 ile yapacağız.

• Biz yeni i20 ile B segmentinde Türkiye'de liderliğe oynamak istiyoruz. Liderlik belki biraz zaman alacak ama ilk etapta amacımız ilk ikiye girebilmek. Yerli üretici olmanın gücünü tam anlamıyla kullanacağız.

• Yeni i20'nin motor ve şanzıman seçeneklerinde de değişiklikler var. 1.4, 6 ileri otomatik şanzıman seçeneği geliyor. 1.0 turbo yeni DCT şanzıman olacak. Yeni i20 ile ilk defa hibrit araç üretmeye başlayacağız. 1.0 turbo mild hibrit versiyonunu ilk kez sunacağız. Tüm motor seçeneklerini aynı anda sunmaya çalışıyoruz.

• Biz Türkiye'de model kırılımımızı değiştirip SUV segmentine ağırlık verdik. Bu sayede ciroda kayıp yaşamayarak, bayilerin kârlılığını artırdık. Mart 2021'de Türkiye'de yeni i20'nin platformunda üretilen yeni B-SUV modelimizi de satışa sunacağız. CUV olarak adlandırılan ancak i20'den tamamen farklı olan B-SUV sınıfındaki bu araç Kona ve Tucson'dan sonra bize büyük ivme katacak. Ayrıca bu yılın son çeyreğinde Santa Fe'nin 1.6 litrelik hibrit versiyonu ve makyajlı Kona'nın hibrit ve elektrikli versiyonlarını da satışa sunacağız.

• Yeni i20 ve yeni B-SUV modelimiz beni çok heyecanlandırıyor. Yerli SUV, i20 Active gibi olmayacak, tamamen yeni bir araç. Kona'ya yakın ebatlarda B-SUV diyebileceğimiz bir araç. Daha çok yeni. İlk örnek üretimi yapıldı. Gördüğüm zaman çok heyecanlandım, yeni bir bebek.

• Yeni i20 ve B-SUV ile yerlilik oranımız artacak. Biz yine de SUV ağırlıklı bir satışla gideceğiz.

• Pazar payı ve satmak önemli ama kârlılık da çok önemli. Kâr elde ederek büyüyüp, yine ilk 5 marka arasına girmeyi hedefliyoruz.

• İzmit'te üretilen ve nisan başında satışa sunulan A sınıfında yer alan yeni i10 için pandemi süreci talihsiz oldu. Bu ay sonunda bu modelin yeniden pazarlama çalışmalarına başlıyoruz. Kesinlikle Türk halkı bu süreçte A ve B segmenti araçlara daha fazla ilgi gösterecektir.