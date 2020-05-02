Mayısın ilk haftasından sonra o sayı artacak…

Diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de işleri durma noktasına getiren corona virüsü salgınının Türkiye’de, 200 binin üzerinde istihdam yaratan otomotiv sektörünün tedarik zincirine yönelik etkileri devam ediyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), salgının sektör üzerindeki etkilerini daha yakından görebileceğimiz sektör anketlerinden üçüncüsünün sonuçlarını yayınladı! İlk iki anketin sonuçlarına göre geçen sürecin etkilerini daha şeffaf biçimde ortaya çıkarak bu anket, 4 Mayıs itibarıyla normal çalışma düzenine geçişin başlayacağını gösteriyor…

İlkini 25 Mart'ta düzenlediği anket çalışmasına 30 Mart'ta ikincisi ile devam eden TAYSAD, üçüncü anket çalışmasını ise 29 Nisan'da tamamlayarak, 30 günlük zaman zarfında sektörde yaşanan değişiklikleri aktardı.

İLGİLİ HABER 200 bin kişinin yarısı doğrudan etkilenecek!

BU YIL CİRO KAYBI YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE OLACAK!

Nisan başında yapılan ikinci ankette, pandeminin etkilerinin haziran ve öncesinde biteceğine yönelik görüş yüzde 73'lük bir kesimi kapsarken; daha iyimser olan bu kesimin üçüncü ankette yüzde 40'a gerilediği görüldü. Katılımcıların yüzde 76'sı pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 20'den fazla ciro kaybı öngörmekte iken, kaybın yüzde 40'ı aşacağını düşünenler ise yüzde 10'luk bir grubu oluşturdu. Ankete göre, üyelerin yüzde 65'i önümüzdeki dönemde nakit sıkışıklığı yaşayacağını düşünürken, bu sorunun üç ay ya da daha uzun süreceğini öngörenlerin oranı yüzde 70'i buldu.

İLGİLİ HABER Karamsarlık arttı, umutlar haziran sonrasına kaldı

SEKTÖRÜN YÜZDE 83’Ü KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURDU

İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63'ü, ikinci ankette ise yüzde 75'i Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvurusunda bulunurken, bu oran yapılan son ankette yüzde 83'e yükseldi. Başvurulardaki bu artış, KÇÖ teşvik süresinin 3 ay ile sınırlı kalmaması gerekliliğini de ortaya koydu. Ödeneğe başvuranların yüzde 49'u olumlu sonuç alırken, yüzde 51'inin başvurusu henüz sonuçlanmadı.

4-8 MAYIS HAFTASI SOSYAL MESAFELİ ÇALIŞMA DÜZENİ…

Ankette, TAYSAD üyelerinin yüzde 70'den büyük bir oranda kısmi çalışmaya devam ettiği, 4-8 Mayıs haftası itibariyle sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçen işletme sayısının yüzde 23'lere ulaştığı ve üretimde komple duruş yaşayanların ise yüzde 4 seviyesine gerilediği görüldü. Ankette ayrıca, 11-17 Mayıs haftasında, üretimde komple duruşun yüzde 3'e, kısmi çalışma sistemine geçişin ise yüzde 66'ya gerilediği belirlendi.

MAYIS SONU ÜRETİM HACMİ YÜZDE 60 ARTACAK!

Anket ile kısmi çalışma sistemindeki firmaların üretim hacimlerinde de yükseliş yaşanacağı ortaya çıktı. Bu kapsamda 6-12 Nisan'da yüzde 39 olan haftalık üretim temposunun, 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak artacağı ve Mayıs ayının sonunda yüzde 60'lara yükseleceği aktarıldı. Ayrıca katılımcıların yüzde 60'ı pandemi etkilerinin Temmuz ayından önce sona ermeyeceğini düşünürken, etkilerin ortadan kalkmasının Ağustos ayı sonrasına kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 26 oldu.

EN BÜYÜK SORUN KREDİ YAPILANDIRMALARINDA

Katılımcıların yüzde 22'si bankaların kredi yapılandırmalarında, yüzde 34'ü de araç üreticilerinden ve küresel otomotiv tedarikçilerinden alacaklarının tahsilatında sorun yaşadığını açıkladı. Anket, sorunların çözümü için katılımcıların yüzde 60'ının müşterileri olan araç üreticilerinden bazı taleplerde bulunduğunu da gösterdi. Katılımcılar; 2020 indirim taleplerinden vazgeçilmesini, ürün bedelleri ile kalıp bedellerinin erken ödenmesini istedi.