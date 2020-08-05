Nissan’dan yüzde sıfır faiz!

Nissan, X-Trail, Qashqai ve Micra sahibi olmak isteyenler için yüzde 0 faiz fırsatını 80 bin TL'ye varan kredi tutarıyla Ağustos kampanyasına taşıdı.

Kampanya, Ağustos ayı boyunca, prestijiyle öne çıkan ve 7 koltuklu seçeneğiyle geniş ailelerin de tercihi olan Nissan X-Trail için 80.000 TL'ye, SUV segmentinin yaratıcısı Nissan Qashqai için 60.000 TL'ye, şehrin temposuna yüksek teknolojisi ve yenilenen tasarımıyla heyecan katan Nissan Micra için 30.000 TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerli olan kampanya ile Nissan tutkunları sıfır araç heyecanını Nissan konforuyla yaz aylarında da yaşayacak.