Sadece 300 kişinin olacak!

DB11 Shadow Edition, DB11 modelinin tasarım anlamında daha farklı dokunuşlara sahip olan versiyonu olarak basitçe tanımlanabilir. Otomobile bu edisyonun getirdiği yenilikler, “Motor kaputu üzerinde yer alan parlak siyah bıçaklar, 20 inç boyutundaki parlak siyah jantlar, parlak siyah krom kanatlar ve yazılar, özel olarak tasarlanmış Shadow Edition yazılı kapı eşikleri” olarak belirtilebilir.

Aston Martin DB11, V12 ve V8 olmak üzere iki farklı motor alternatifiyle satın alınabiliyor. V8 silindirli motora sahip olan modeller için coupe veya Volante gövde tipinde limitli olarak 300 adet Shadow Edition DB11 üretilecek.

Yeni DB11 Shadow Edition dünya çapında Aston Martin bayilerinden sipariş edilebiliyor. DB11 V8 Coupe Shadow Edition fiyatı 243.795 dolar ve DB11 V8 Volante Shadow Edition fiyatı 262.600 dolar olarak belirtilmiş…