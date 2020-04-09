Salgın 2. el otomobil fiyatlarını düşürdü!

Ocak ve şubat aylarında ikinci el araç pazarının hareketli günler geçirdiğini belirten Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “TÜİK verilerine göre ocak ve şubat aylarında 1,5 milyondan fazla ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50'den fazla artış olduğunu görüyoruz. Henüz resmi sonuçlar olmasa da COVID-19 etkisiyle mart ayında, ocak ve şubat aylarının altında bir satış bekliyoruz” dedi.

İkinciyeni üzerinden gerçekleşen satışlar üzerinden pazarı değerlendiren Ayyıldız, “COVID-19 etkisini kendi platformumuz üzerinden gerçekleşen satışlarla da inceliyoruz. Mart ayının ilk 10 gününde satış fiyatlarında yüzde 3'lük bir artış gördük, son 20 günde ise yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla mart ayında fiyatlarda yüzde 4,5'lik bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Fiyatlar bir süre daha düşebilir ancak bunun geçici olacağını, yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.