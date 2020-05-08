Tesla üretimini tekrar durdurmak zorunda!

Amerika sınırları dışında ilk Gigafactory olma özelliğine sahip olan Şangay’daki tesis, Çin’deki beş günlük tatil yüzünden üretime ara verdi. Hükümet bu tatil süresini 9 Mayıs tarihine kadar uzatınca da üretim o tarihe kadar durdu. Markanın Amerika’daki Fremont tesisinde ise 23 Mart tarihinden beridir üretim durmuş durumda.

Çin merkezli teknoloji sitesi olan 36kr ise Çin’deki fabrikada üretimin durmasıyla alakalı resmi bir paylaşımın olmadığını ama bu durumun sebebinin parça tedariğinden kaynaklı olduğunu belirtti. Özellikle Model 3 üretiminde eksik olan parçalar bu duruma sebep oldu deniliyor.

Yılın başlarında Şangay’daki tesiste üretim durmuş ve sonrasında yerel yetkililerle birlikte atılan adımlar fabrikanın üretime tekrar başlamasını sağlamıştı. Bu açıdan bakıldığında marka için Şangay Gigafactory’nin önemi ortaya çıkıyır. Bu tesiste marka yerel pazar için Model 3 üretiyor. Ayrıca Tesla’nın yeni küçük crossover otomobili olan Model Y’nin de üretimi burada gerçekleşiyor.