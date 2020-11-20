Tüketici raporları Tesla’yı önermiyor

CNBC raporlarına göre derecelendirme kuruluşu Tesla’nın Model S otomobilinin havalı süspansiyon, ana bilgisayarı ve dokunmatik ekranındaki sorunlar nedeniyle önerilmesini düşürdü. Markanın yeni crossover modeli olan Model Y’yi ise gövde donanımı ve boyasıyla ilgili sorunları nedeniyle önermiyor.

Tesla, güvenilirlik çalışmasında sondan ikinci sırada yer alıyor ve firmanın Tüketici Raporları’nın önerdiği tek aracı Tesla Model 3. Grup tarafından toplam 26 marka sıralandı ve Japon otomobil üreticileri ilk sırada yer aldı. Mazda ve Toyota ilk iki sırayı paylaştılar.

Model S ve Model Y sahiplerinden birçoğu, yıllar içinde araçlarında sorunlar olduğunu bildirdi ve bu raporlar Tesla’nın genel puanlarını düşürdü. 2015 yılında, Model S en yüksek puan alan araç olarak listelendi, ancak Tüketici Raporları oto testinin kıdemli müdürü Jake Fisher, CNBC’ye, grubun araç sürücülerinden kaynaklanan bir dizi sorun gördüğünü söyledi. Fisher otomobilin ilk olarak 2012’de tanıtıldığını belirterek “Yaşam döngüsü boyunca dalgalandı” dedi. Fisher Model Y ile alakalı olarak ise aracın gövdesinde yaşanan sorunlarla alakalı artık ‘ortalama güvenilirliğin çok altında’ olarak listelendiğini belirtti.

Son günlerde Model Y otomobili olan bir müşteri, otomobilin cam tavanının beklenmedik bir şekilde patladığını ve bu şekilde üzeri açık bir otomobile döndüğünü belirtti. Bununla birlikte, Tesla araçları yıllardır ciddi sorunlarla boğuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde Tesla, bazı Model S ve Model X araç sahiplerine garantilerinin, kontrol ekranlarının kararmasına neden olan hafıza kartı arızası gibi belirli sorunları kapsayacak şekilde genişletileceğini bildirdi.

CNBC’ye göre, genişleme ve geri ödemeler ‘Tesla’nın zorunlu bir geri çağırma ve bir anlaşmadan veya mahkeme savaşlarından kaçınmasına yardımcı olabilir.

Tüketici Raporları, Mazda’yı zirvede bulan son raporda toplam 26 markayı sıraladı, onu Toyota ve ardından Lexus izledi.