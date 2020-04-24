Ücretsiz dezenfeksiyon yapacaklar!

Tofaş, Yeni Tip corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarına devam ediyor. Dev grup, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının bayi teşkilatı ile beraber, model yılı gözetmeden ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı. Böylece, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, diledikleri zaman servis işlemi yaptırmadan da ücretsiz olarak aracını dezenfekte ettirebilecek. Tofaş'ın bu uygulaması 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, yaptığı açıklamada, “Tüm dünya ve ülkemizin, Yeni Tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kritik günlerden geçtiği bu süreçte, ön cephede mücadele eden başta sağlık çalışanları, kamu görevlileri, temel ihtiyaç ve gıda üretici ve dağıtıcıları gibi bu dönemde ülkemizde zaruri çarkların dönmesini sağlayan milyonlarca insanımızda markalarımıza ait araçlarımız var. Tofaş olarak biz de ulusal sorumluluğumuz kapsamında bu çarkların dönmesine destek olmak amacıyla, ülke geneline yayılan 145 servis noktamızda, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirleri ve mesafeli çalışma kurallarını uygulayarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Şimdi de salgın nedeniyle kritik günlerden geçtiğimiz bu süreçte, müşterilerimizin sağlık risklerine yönelik önlemlerine destek olmak amacıyla bu yeni hizmetimizi başlatıyoruz. Böylece, model yılı veya kilometresi ne olursa olsun Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araçları, bayi ve servislerimizde ücretsiz olarak dezenfekte edeceğiz. Bunu yaparken de sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, randevu aracılığıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.