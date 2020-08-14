Uzun süre ‘yatan’ araçlar için öneriler…

Delphi Technologies, pandemi dönemi ve sonrasında, garajlarda park halinde hareketsiz kalan ya da çok az kullanılan araçların bakımına ilişkin dikkat edilmesi gereken unsurları sıraladı.

ARACINIZI PARKA BIRAKMADAN ÖNCE YAKIT DEPOSUNU DOLDURUN!

Tam dolu olmayan veya boş olan bir yakıt deposu uzun süre oksijene maruz kaldığında, yakıt hatları, enjektörler ve yakıt filtrelerinde tıkanıklığa sebep olan “oksidasyon” kaynaklı kirlilikler oluşabiliyor. Ayrıca yakıt deposundaki yoğuşmadan ve yakıt hattındaki ısı çevriminden kaynaklanan “su kontaminasyonu” da, nem birikmesiyle iç paslanmaya neden olarak yakıt sisteminde partikül kirliliği yaratabiliyor. Böylelikle yakıt enjektör ve pompalarında kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Uzmanlar bu durumdan en az etkilenmek hatta etkilenmemek için yakıt deponuzu doldurmayı öneriyor.

ARACINIZI DÜZENLİ OLARAK ÇALIŞTIRIN/KULLANIN!

Park halindeyken boşalmaya devam eden araç aküleri, aracın yarım saat boyunca çalışır halde bırakılması durumunda şarjının bir bölümünü geri kazanabiliyor. Bununla birlikte alternatör aküyü tamamen şarj edene kadar aracı sürmek, akünün dolmasına daha fazla katkı sağlıyor. Eğer marşa basıldığında akü zorlanıyorsa, performans artırımı için akü kutup başlarının temizlenmesi öneriliyor.

OTOMOBİLİNİZİ KULLANMASANIZ BİLE YAĞ SEVİYESİNİ KONTROL EDİN!

Motorlarda yağ eksiltme; genellikle araç çalışır durumda gerçekleşirken, kimi zaman karter tapasından sızıntı oluşturmak kaydıyla da yaşanabiliyor. Bu noktada uzun süre park halinde kalan aracın motoru çalıştırılmadan önce, yağ seviyesinin ve diğer sıvı seviyelerinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Ayrıca aracın yoğun veya az kullanımına bakılmaksızın havadaki nem, karterin içerisinde birikebiliyor. Delphi Technologies uzmanları gibi birçok araç üreticisi de, yılda en az 1 kez motor yağının değiştirilmesini tavsiye ediyor.

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LASTİK HAVALARINI KONTROL EDİN

Geçirgenlik sebebiyle lastiklerin havası zamanla sızarak azalıyor. Aracın düşük havalı lastikle uzun süre park haline kalması, araç ağırlığının ve park edilen yüzeyin etkisiyle lastikte aşınmaya neden olan düz noktaları da artırabiliyor. Bu düz noktalar, her ne kadar belirli bir hızın ardından lastik ısınmasından sonra kaybolsa da, aşırı sıcaklıktan dolayı kalıcı hale gelebiliyor. Uzmanlar lastik basıncının PSI cinsinden düzenli olarak kontrol edilmesini tavsiye ediyorlar.

PARK HALİNDE EL FRENİNİ KULLANMAYIN

Birkaç gün boyunca kullanılmayan araçların disk frenlerinde yüzey pası oluşsa da, biraz araç kullanımı ve fren sonrası sürtünmeyle bu paslar kayboluyor. Ancak araç el freni çekili olarak uzun süre park halinde kalırsa oluşan pas, balataların diske veya pabuçların kampanaya kaynamasına neden olabiliyor. Böyle durumda fren sisteminin tekrar serbest kalması için profesyonel bir müdahale gerekiyor. Model yılı daha eski olan veya nemli ortamlarda bulunan araçların korozyon riski ise daha fazla oluyor.

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Uzmanlar ise uzun süreli park etme durumlarında el freninin uzun süreli kullanılmamasını öneriyorlar.Eğer araç manuel vitesliyse, düz zemine park edip vitesi birinci veya geri vites konumunda el frenini çekmeden bırakılması tavsiye ediliyor. Eğer el freni kullanılacaksa, el frenini bırakıp çekmek için aracın sık sık ziyaret edilmesi öneriliyor.

ARACINIZI HAFTA BİR ÇALIŞTIRIN

Aracınızın çalıştırılması ve çalışma sıcaklığına kadar rölantide bırakılması, motor yağının motor içerisinde dolaştırılarak sistemin yağlanmasını sağlıyor.

ARAÇ İÇİNİ VE DIŞINI TEMİZ TUTUN

Aracı park etmeden önce, iç mekanda böcek ve haşereleri çekebilecek veya küflenebilecek yiyecek artığının olup olmadığından emin olunması gerekiyor. Kompresör plakalarının oksitlenmemesi ve hortum ile genleşme valflerinin kurumaması için klimanın düzenli olarak bir süre çalıştırılması tavsiye ediliyor.

Kısa vadede önemsiz gibi görünen boyadaki çiziklerden içeri nüfuz eden hava ve toz gibi etkenler, uzun süreçte korozyona neden olabiliyor. Doğrudan gelen güneş ışığı, aracın plastik parçalarında ve döşemelerinde renk solmasına ve uzun süre maruz kalındığında plastik malzemelerde çatlaklara neden olabiliyor.

Araç açık alanda park halindeyse; boyanın, kapı fitillerinin, camların ve araç içinin korunması adına kaliteli bir brandayla aracın örtülmesi gerekiyor. Eğer branda yoksa veya araç gölgelik bir alanda park edilmemişse, sileceklerin kaldırılması ve camla temas etmemesi öneriliyor. Ayrıca park edilmiş aracı düzenli olarak yıkamak ve sonrasında bir kat cila uygulamak da boyayı hasardan koruyan diğer bir önlem olarak vurgulanıyor.