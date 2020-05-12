Vettel ve Ferrari’nin yolları ayrılıyor!

Ferrari Formula 1 takımı ya da bu konuyla alakalı ciddi bir kaynaktan resmi açıklama henüz gelmemiş olsa da Ferrari’nin Vettel’e teklif ettiği senelik 12 milyon dolarlık teklif Vettel’i memnun etmedi. Takım bu teklifi Vettel’e iki senelik olarak yapış.

Alman otomobil dergisi Auto Motor Und Sport’un haberine göre Vettel ve Ferrari yeni anlaşma konusunda orta yolu bulamadı ve 2020 sezonu sonunda Vettel takımdan ayrılıyor. Tarafların bu hafta içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

2015 yılında Ferrari’ye katılan Vettel 4 kez Dünya Şampiyonu oldu. Pilotun yaptığı bazı ciddi hatalar onun şampiyon kariyerinin önüne geçti. Ferrari son sezonda takıma kattığı Charles Leclerc ile birlikte Vettel’e istediği şartları sağlama konusunda geri adım attı.

Sebastian Vettel, Ferrari’de yarıştığı 5 sene içerisinde 102 yarışın 14’ünü kazanabildi. Şampiyon pilotun yerine Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo gibi isimlerden bahsediliyor.