Volvo’dan adına yakışır bir adım

Volvo Cars dünya çapında bütün hükümetleri ve düzenleyicileri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki güvenlik konusundaki büyük eşitsizliği gündeme almaya çağırıyor. Son yıllarda göze çarpan ilerlemeler olsa da her iki ülke grupları arasındaki trafikte yaşanan hayati kayıplar sayısı açısından önemli bir fark olduğunu gösteriyor.

Dünyada her yıl 1.35 milyon insan trafik kazalarından dolayı hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verileri de kara yolu trafiğinde yaşanan ölüm riskinin gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre üç kat fazla olduğunu gösteriyor.

Volvo Cars, küresel yol güvenliğini artırmak için ülkelerin hem ön hem de arka koltuklarda emniyet kemeri kullanılmasını zorunlu kılan yasalar uygulamasını ve emniyet kemeri kullanımının teşvik edilmesinin gerekliliğine inanıyor.

Volvo Cars'ın harekete geç çağrısı, bu hafta Stockholm’de başlayacak olan, İsveç ve WHO tarafından düzenlenen, 3. Bakanlar Düzeyinde Küresel Kara yolu Güvenliği Konferansı (3. Global Ministerial Conference on Road Safety) kapsamında gerçekleşecek. Konferansta, 80’den fazla Birleşmiş Milletler üyesi ülkeden delege, 2030 yılına kadar ve sonrası için küresel kara yolu güvenliğinin geleceği hakkında stratejileri görüşecek.

Volvo Cars Güvenlik Merkezi başkanı Malin Ekholm, “Global veriler yol güvenliğinde önemli bir eşitsizlik olduğunu gösteriyor. Bu güvenlik açıklarının hem teknoloji yoluyla hem de aynı zamanda küresel bir güvenlik kültürü yaratarak ve bu kültürü geliştirerek ele alınması gerekiyor. Emniyet kemeri kullanımındaki değişimi anlamalı ve ele almalıyız; altyapı ise korunmasız yol kullanıcılarının, yayaların ve bisikletlilerin güvenliğini geliştirmeye odaklanmalıdır” dedi.