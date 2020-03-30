Yedek parça satışları neredeyse yüzde 50 azaldı!

Corona virüsü (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ile birlikte ekonomiye ve otomotiv sektörüne yönelik olumsuz etkileri devam ediyor. Salgının otomotiv satış sonrası sektörüne yönelik yansımaları hakkında açıklamalarda bulunan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği'nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, araç üretiminin Avrupa ve Türkiye'de de yavaşlamasıyla derin bir arz sıkıntısına doğru gidildiğini söyledi.

SON 2 HAFTADA YEDEK PARÇA SATIŞLARI TOPTANDA YÜZDE 40 PERAKENDE DE YÜZDE 55 AZALDI!

Yerli otomotiv üreticilerinin üretim kapasitelerinin yüzde 15 seviyelerine düştüğünü, bu seviyenin üreticiler ve satış sonrası sektörü için sürdürülebilir olmadığını anlatan Özalp, “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında %40, perakende mağazalarda %50'lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam tamirhane kısmında ise %55'leri buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz. Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki düşüş daha fazla. İnsanların mobilitesinin azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında da düşüş var. İnsanların evlerinde vakit geçirmesi de zaruri olmayan ihtiyaçların ötelenmesine sebep oldu, bu da yedek parça talebini azalttı” diye konuştu.

SÜRECİN UZAMASI BİRÇOK FİRMAYI ZOR DURUMDA BIRAKACAK!

Özalp, lojistik konusunda da ülke sınır geçişlerindeki kısıtlamalardan kaynaklı sorunlar yaşandığını belirtti. “Dolayısıyla sektörümüzde nakit akışında ciddi problemler var. Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak. Gelir elde etmeden belirsiz bir süre sabit maliyetleri karşılayabilecek yapıda firmalar azınlıkta. Sektörümüz, bu tarz ekonomik daralmaları uzun bir süre hissediyor. Sorunların orta vadede artmasından endişeliyiz” dedi.

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI SEKTÖRÜ OLARAK DESTEK BEKLİYORUZ

Özalp, bu dönemin en az zayiatla atlatılması adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerini, beklentilerini ilettiklerini söyledi. Özellikle Muhtasar ve Katma Değer Vergisi'nin 6 ay ertelenmesine yönelik karara değinen Özalp, “Karar kapsamında sadece motorlu kara taşıtları imalatı ile toptan ve perakende satışını yapan firmaların bu imkandan yararlanması, bu araçlardaki yedek parçaları satan firmaların kapsam dışında tutulması sektörümüze ciddi darbe vuruyor. Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmaların da bu imkandan yararlandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalı” dedi.