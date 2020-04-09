Astım mı yoksa Covid-19 mu?

Astım, hava yollarının mikrobik olmayan kronik yangısal bir hastalığıdır. Astım hastalarında genellikle yaşamın erken dönemlerinden itibaren süregelen ve zaman zaman ataklar şeklinde görülebilen solunum şikayetleri arasında kuru öksürük, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı solunum, göğüste ıslık sesi gibi ötme sesi ve efor kapasitesinde azalma vardır.

Astım ataklarını genellikle kişinin alerjisi olduğu ev tozu akarları, kokular, küf mantarları, polenler, sigara dumanı, virüsler, zararlı kimyasallar, boyalar, toz ve partiküllere maruz kalma gibi durumlar tetikleyebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) ise hasta kişilerin damlacıklarının solunması veya virüslerin bulunduğu yüzeylere dokunma sonrası ellerin mukozalara temasıyla ağız, burun ve gözden vücuda girerek sağlıklı kişileri de hasta etmektedir.

Sağlıklı bir kişinin bu virüsle temasından ortalama 3-5 gün sonra şikayetleri başlar. Halsizlik, yorgunluk, 38.5 derecenin üzerinde ateş, boğaz ağrısı, göğüste yanma, nefes almakta güçlük, öksürük, kas ağrıları ve koku almakta azalma gibi şikayetler görülebilir.

ŞİKAYET ARTIYORSA…

Farklı pek çok akciğer hastalıklarının belirtileri birbirine benzediğinden astım hastalarının normal zamanına göre öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinde artma olması durumunda doktorlarına müracaat etmeleri önerilir.

Covid-19 olduğu bilinen biriyle temas durumunda vakit geçirilmeden tarama testlerinin yapılması gerekir.

Nasıl teşhis edilir?

Ateş astımda beklenen bir durum değildir, Covid-19 olduğu bilinen biriyle yakın temas ve ateş olması bu konuda en önemli uyarı iken artık gizli taşıyıcıların sayısının toplumda giderek artması nedeniyle tek başına ateş olması bile Covid-19 açısından testlerin yapılmasını gerektirir.

Astım atağı olarak tanımlanan nefes darlığında artma ve göğüste sıkışma hissi durumunda pandemi sürecinde Covid-19 araştırılmalıdır. Bu konuda boğaz-burun sürüntüsünün incelenmesi, akciğer filmi ve tomografisi oldukça yararlıdır.

Kortizon uyarısı

Astım hastalarının bu dönemde kullandıkları ilaçları kesinlikle bırakmamaları gerekir. Ağızdan veya damardan alınan kortizon ilaçlarının ise Covid-19 hastalığının bulaşmasının ve hızlı ilerlemesinin önünü açabileceğinden dolayı bu dönemde çok gerekli olmadıkça kullanılmaması önerilir.