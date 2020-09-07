Bakan Selçuk: Kronik hastaların süresi dolan raporları geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı bir açıklama ile duyurdu: Kronik hastaların ve risk grubunda olanların 1 Ocak itibarıyla süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci duyuruya kadar geçerli olacak.

Selçuk açıklamasında, Covid-19 ile mücadelede ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri’ kapsamında, normalleşme sürecinde de kronik hastaların 1 Ocak itibarıyla süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.

Selçuk, “Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın, yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak” bilgisini verdi.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BEDELİNİ SGK KARŞILAYACAK

Bakan Selçuk bu süreçte, kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlattı.

Selçuk, ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacağını yineledi. Selçuk, bu kapsamda, daha önce 1 aylık verilen ilaçların da 3 aylık olarak verilmeye devam edileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca kronik hastalığı bulunanlar ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak itibariyle MEDULA sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağı hatırlatıldı.

Öte yandan engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında, süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının da ikinci duyuruya kadar geçerliliği devam edecek. (DHA)