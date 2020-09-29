Corona virüsü kapan bir kişi kaç kişiye bulaştırabilir?

Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, corona virüsü test sonucu pozitif çıkan veya pozitif kişilerle teması bulunan kişilerin uyması gereken izolasyon sürecinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Aksakal, “İzolasyon kişinin kesinlikle evde kalması demek ya da herhangi bir ortamda diğer insanlarla temasının olmayacağı şekilde yaşamaya devam etmesi demek. Gördüğümüz çok enteresan haberler var. Pozitif olup düğün yapanlar ya da pozitif olmalarına rağmen misafir kabul edenler ya da kendileri dışarı çıkarak başka insanlarla temas edenler var. Virüsün yayılma yolu bu” dedi.

“YÜZLERCE İNSANA BULAŞTIRMA RİSKİ TAŞIYORSUNUZ”

Prof. Dr. Aksakal, izolasyonun hastalıkla mücadelede en önemli kozlardan olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde toplum içine karışırsanız pek çok kişiye ki bu başta ortalama 3 kişiydi; ama kalabalık oluşturursanız 15- 20 kişiye hatta belki yüzlerce insana bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir.

*Özellikle testi pozitif olan kişilere baştan itibaren ’14 gün süreyle izolasyon’ demiştik; ama semptom olanlarda da bu 10 günün kesinlikle rijit şekilde uygulanması gerekiyor. Yani kişinin kesinlikle dışarı çıkmaması gerekiyor ve ev halkından ya da evde birlikte olduğu diğer insanlarla mutlaka mesafeyi koruyarak hareket etmesi gerekiyor.”

“İZOLE EDİLMESİ GEREKEN İNSAN SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI”

Prof. Dr. Aksakal, belirti bulgu vermese de virüsü taşıyabilen asemptomatik insanların olduğunu, o nedenle de toplum içinde hızlı yayılım olduğuna dikkat çekerek, “Hasta sayımızın açıklanandan fazla olduğuyla ilgili son dönemde tartışmalar var. Bu zaten hep söylendi, pozitif olan vakanın 10 katı gibi. Kümülatif olarak bakarsanız bu kişilerin 100 binleri bulması mümkün. Yani izole edilmesi gereken insan sayısının 100 bine yaklaştığını düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)