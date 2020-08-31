Coronayı plazma tedavisi ile yendi: Bu işin şakası yok

26 Temmuz’da corona virüsü testi pozitif çıkan Alpaslan Özkan, Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe olan Özkan, plazma tedavisi ile hayata tutundu.

Özkan, 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşurken, vatandaşı önlem almaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

‘BAZEN O NEFES GERİ GELMİYOR’

Alınan tüm tedbirlere uyduklarını ancak tedbirsiz davrananlar yüzünden virüse yakalandığını belirten Özkan şunları söyledi:

“Ailecek hepimiz dikkat ediyorduk. Evden eldivensiz, maskesiz çıkmıyorduk ama bir anda kendimizi hastalığın içinde bulduk. Önlem almayan vatandaşlar gelip buradaki yoğun bakım ünitelerini görseler bir daha hata yapacaklarını sanmıyorum. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor.”.

‘PLAZMA BAĞIŞI YAPIN’

Alpaslan Özkan, corona virüsünü atlatan hastalara plazma bağışı konusunda da çağrı yaptı. Özkan, tüm sağlık çalışanlarına ve plazma bağışçısına teşekkür etti. DHA