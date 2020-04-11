Covid-19 vücutta hasar bırakır mı?

Corona virüsü salgını dünyada ve ülkemizde hız kesmiyor. Ölümler hızla artarken, iyileşen hastalar ise umut oluyor… Peki virüs akciğerlerin yanı sıra hangi organlarda hasara yol açıyor? İyileştikten sonra vücutta hasar bırakıyor mu?

İşte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kurucu Şefi Prof. Dr. Ahmet Akgül'ün bu konudaki açıklamaları…

VİRÜS YAŞA BAKMIYOR

– Pandeminin ilk günlerinde ve Çin'den gelen bilimsel yazılarda Covid-19 hastalığının 65 yaş üstü bireylerde hastalık yaptığı algısı çok yüksekti.

– O dönemde bile, Dünya Editörler Kurulu Üyesi olduğum için bana daha farklı araştırma sonuçları ulaştı ve aslında hastalığın yaş tanımadığı sonucuna vardık. Yani hastalık 65 yaş ve üstü bireylerde değil doğan bebekten en uzun yaşayan insana kadar herkes için eşit risktedir.

– Virüsün vücuda girme işlemi tüm insanlarda aynı şekilde olmakta ama girdikten sonra hastalığın şiddeti farklı seyretmektedir. Virüs vücuda girince hastalık yapabilmesi için hücrenin içine girmesi gerekmektedir.

– Bu nedenle burun/ağız gibi açıklıklardan içeri giren virüs soluk borusu ve akciğerlere giderken o bölgeyi döşeyen vücut hücrelerimizin duvarlarında normalde var olan ACE-2 isimli bir alıcı arar. Burayı bulursa hücrenin kapısı açılır ve hücre içine girer, girdiği hücre içinde çoğalır, yayılır.

ORGANI HASTA EDER

– Virüs yayıldığı organda da hasar oluşturur. Şimdiye kadar hep akciğer gözler önünde iken virüs kana da yayıldığı için kanın gittiği tüm organlara da ulaşır.

– Bu organlardaki hücrelerde de ACE-2 “kapısı” arar ve bunu bulursa o organı da hasta eder. İşte bu “kapı” kalpte, damarlarda, böbrekte, beyinde ve bağırsaklarda da bulunmaktadır. Virüs bu sefer o organlarda da bozulmalara yol açmaktadır.

En önemli tutulum yerlerinden biri kalp

– Hastaneye Covid-19 tanısıyla yatanlar şu anda akciğer tomografisinde düzelme olduğunda evde tedaviye gönderiliyor. Covid-19 hastalığında en önemli tutulum yerlerinden biri kalptir.

Bu yüzden oluşan hastalıklar ise kalp kası iltihabı, kalp yetmezliği, kalp krizi ve ritm bozukluklarıdır. Hasta taburcu olsa bile kalıcı bir şekilde kalp yetmezlikleri görülebilir.

Tat ve koku alma bozukluğu görülebilir

– Beyin için de benzer bir durum söz konusudur ama beyine hücrenin ulaşması yalnızca kandan değil, burun tavanındaki koku alan sinirler vasıtasıyla ulaşmakta ve geçici veya kalıcı beyin hasarına da yol açmaktadır. Bu nedenle yeni ortaya çıkan koku ve tat alma bozuklukları görülmektedir.

– Bağırsaklar ve öncelikle ince bağırsak tutulumu da artmaya başlamıştır bu nedenle son zamanlarda ishal şikayetleri de duyuyorsunuz. Bunun önemi hastanın dışkısında da virüs olacağı ve buradan da bulaş olacağıdır.