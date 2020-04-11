Favipiravir ilacı nedir? Favipiravir’in corona virüsüne etkisi ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Çin’den ilaç getirdiklerini açıkladığı Favipiravir’ın yoğun bakım süresini 11 günden 4 güne kadar düşürdüğü belirtildi. Peki Favipiravir nedir, ne işe yarar? İşte favirpiravir ilacı hakkında detaylar…

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya'da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir'in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Çin’den getirtilen ilaç ve hastalara uygulanan tedavilerle ilgili sozcu.com.tr‘ye konuştu.

“Türkiye’deki bütün hastanelerde vakalara, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda tedaviler uygulanıyor. Bunlar hastaların durumuna, hastalığın ağırlığına göre belirleniyor. Tedavide izlenecek yollar Bakanlığın oluşturduğu tedavi rehberine uygun olarak yapılıyor.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, Çin’den getirtilen ilaçla ilgili de bilgiler verdi:

Tedavide şu an kullandığımız bazı ilaçlar var. Bunlardan biri de Çin’den getirilen Favipiravir. Bu ilaç dünyada etkileri yeni gösterilmiş bir ilaç. Bunun Türkiye’ye gelmesi, kullanılması bizim için büyük bir avantaj. Hastalık karşısında bizi daha güçlü bir duruma getiriyor. Ancak bu ilaçlar sadece ağır hastalarda kullanılacak. Ayrıca bir yandan sıtma ilacını da tedavide kullanıyoruz.

SOSYAL MEDYADA CORONA’YA İYİ GELDİĞİ SÖYLENEN İLAÇLARA DİKKAT!

Vatandaşlar sosyal medyadan ya da çevrelerinden duydukları ‘corona virüsüne iyi geliyormuş’ denilen ilaçları kesinlikle alıp kullanmamalı. COVID-19’un tedavisi tamamen hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde hasta için büyük bir risk oluşabilir.