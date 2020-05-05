Gözün yüzeyinde bulunan küçük kan damarlarının genişlemesi ile ortaya çıkar. Genellikle alerji, tahriş, göz yorgunluğu, aşınan lensler veya pembe göz (konjonktivit) gibi yaygın göz enfeksiyonları, bazen üveit ve glokom gibi daha ciddi hastalıklardan kaynaklanan göz kanlanması nasıl geçer? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

GÖZ KANLANMASI NEDİR?

Göz kanlanması, sklera tabakası olarak da bilinen gözün beyaz kısmı ile göz yüzeyinde bulunan şeffaf tabakanın arasında bulunan kılcal damarların, aşırı genişlemesi ve kan toplaması ile ortaya çıkar. Çok ender olarak da bu damarlarda olan çatlamalar kanlanmaya neden olur. Kanlanma tek bir gözde, sıklıkla da her iki gözde görülür.

GÖZ KANLANMASI NEDENLERİ

Uzun süre odaklanmak, yüksek basınç ile öksürmek, uykusuzluk gibi pek çok sebep, gözlerin kanlanmasına neden olabilir. Ayrıca alerji, göz kuruluğu, göz tansiyonu, göz içinde oluşan iltihaplanmalar, kirpik iltihapları ve arpacık gibi rahatsızlıklar, hamilelik, alkol kullanımı, kontak lensler de göz kanlanmasına neden olabilir.

GÖZ KANLANMASI NASIL GEÇER?

Tedavide genellikle kanlanmayı önleyen ve ağrı giderici ilaç ve damlalar kullanılmaktadır. Özellikle göz damlaları gözlerdeki anlanmanın giderilmesinde oldukça etkilidir. Tedavi genellikle 1 veya 2 gün sürebilmektedir. Göz kanlamasına sebep olan faktörlerden uzak durulması bu sorunun tekrar etmemesi bakımından hayati bir önem taşımaktadır.

Göz kanlanması için evde uygulayabileceğiniz bazı tedavi yöntemleri ise şunlardır:

* Buz torbalarını gözünüze beş dakika uygulayın. Bu hem damarları daraltacak hem de gözünüzü rahatlatacaktır. Buzu direkt olarak göz kapağının üzerine koymaktan kaçının, çünkü buz yanıklarına sebep olabilir.

* Gözleriniz kanlıyken göz makyajı yapmayın ya da hipoalerjenik ürünleri tercih edin. Makyaj malzemelerinizi paylaşmayın.

* Eczacınıza danışarak temin edebileceğiniz yapay gözyaşı damlaları kullanabilirsiniz.

* Özellikle mevsimsel alerjilere yatkınsanız, antihistaminik göz damlaları kanlanmaya iyi gelebilir.

* Göz kuruluğu, göz kanlanmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Gün boyu yeterince su içmek, göz yaşı bezlerinin ihtiyacını karşılayarak bu sorunu hafifletebilir.

* Göz kanlanması ve kaşıntısı için pamuğu sütle ıslatıp, hafifçe göz kapaklarınıza sürün. Gözünüzdeki kanlanmanın azaldığını fark edeceksiniz.

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