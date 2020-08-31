‘Kontrol edilmeyen diyabet erkeklerde cinsel sorunlara neden oluyor’

Türk Diyabet Cemiyeti verilerine göre Türkiye’de 7 milyonu aşkın diyabet hastası var. Tüm hastaların yaklaşık yüzde 55’ine teşhis koyulduğu düşünülürken, teşhis konulmuş hasta kadar gizli şeker hastası olduğu tahmin ediliyor.

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erkeklerde şeker hastalığının etkileri ile ilgili bilgiler verdi. Hattat şeker hastalığının hem sinir hem de damar hasarı yaratarak sertleşme sorununa yol açtığını ve uzun yıllar kontrol edilmediğinde erkeklerde cinsel sorunlara sebep olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hattat cinsel sorunların psikolojik mi yoksa fiziksel nedenlerle mi oluştuğunun belirlenmesinin ardından tedavi edilebileceğini ifade etti.



SERTLEŞME SORUNU İLK BELİRTİ OLABİLİR

Üro-Androloji uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat sertleşme sorununun şeker hastalığının ilerlemesiyle ortaya çıkabildiği gibi bazı hastalarda ilk belirtisi de olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Şeker hastalığında yaygın olarak gördüğümüz damar ve sinir hasarları, idrar yolunda ve vajinada enfeksiyonların artması, bütün bunların yanı sıra psikolojik olarak da hastanın olumsuz etkilenmesi, cinsel ilişkide sorunlara yol açabiliyor.

Diyabetli erkeklerde sertleşme sorunu normal erkeklere göre daha erken dönemlerde ortaya çıkıyor. Diyabet tanısı konulduktan yaklaşık 10 yıl sonra hastaların yarısında sertleşme sorunu görülüyor. Yani şeker hastası olan erkeklerin yaklaşık yarısı sertleşme problemi de yaşıyor. Ek olarak, diyabetli erkeklerde sertleşme sorunu görülme olasılığı normal erkeklere göre üç kat daha fazla.

Diyabetin özellikle nöropati ve mikro anjiyopati döneminde cinsel sorunlar sıklıkla görülüyor. Bu dönemlerde yani meninin mesaneye doğru geri kaçması ve dışarı sıvı çıkışının görülmemesi durumu yanı sıra sertleşme sorunu da sık görülüyor.”

İDRAR SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Şeker hastalığında sertleşme probleminin yanı sıra orgazm hissinde azalma, haz alamama, mesaneye doğru geri boşalma veya gecikmiş boşalma problemleri de görüldüğünü sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hattat sözlerine şöyle devam etti

“Tüm bunların yanında idrar yolu enfeksiyonu riski arttığından, prostat enfeksiyonu riski de çoğalıyor. Bunlar da idrar sorunları ve dolaylı olarak cinsel problemlere yol açıyor.

Sertleşme kusuru ile birlikte olabilen ve yine şeker hastalarında sık görülebilen bir hastalık da ‘Peyroni hastalığı’. Bu hastalıkta penis sertleşmeye başladığında peniste eğrilme/bükülme, ağrı olabiliyor. Bir süre sonra peyroni hastalarında da sertleşme kusuru ortaya çıkabiliyor. Bu hastalarda ilk önce ilaç tedavisi ve ESWT şok dalga tedavisi deniyoruz”.

KADINLARIN DA CİNSEL SAĞLIĞINI BOZUYOR

Kadınlarda şeker hastalığının cinsel sağlığı üzerinde yarattığı en önemli etkinin ise enfeksiyonlara yol açması olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat tedavi hakkında da önerilerde bulunarak sözlerini şöyle noktaladı:

“Vajinal enfeksiyonlar ve üriner sistem enfeksiyonlarına özellikle kan şekerinin yüksek olduğu dönemlerde daha sık rastlıyoruz. Bir diğer önemli sorun da vajinal kuruluktur. Nöropati bazı kadınlarda vajinal kayganlığı bozuyor bu da cinsel ilişkiyi ağrılı kılıyor ve isteği azaltıyor. Hastanın kendisini sürekli yorgun ve halsiz hissetmesi de cinsel aktiviteyi zorlaştırıyor.” (DHA)