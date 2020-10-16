Konya İl Sağlık Müdürü: Corona vaka sayısında yükselme var

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, merkez ve ilçe hastanelerin başhekimleri, hastane müdürleri ve ilçe sağlık müdürleri ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Hizmet başkan ve yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda, Covid-19 salgını ile mücadelede alınan önlemlerin sahadaki yansımaları istişare edilerek bundan sonraki dönemde yapılması gerekenler tartışıldı.

“KONYA’DA PANDEMİYİ KONTROL ALTINA ALDIK”

Pandemi ile mücadelede Konya'nın tüm sağlık kurumları ile birlikte sistem ve sonuç olarak örnek bir çalışma performansı ortaya koyduğunu, bununda Sağlık Bakanlığı tarafından takdir edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Konya’da şu an pandemiyi kontrol altına aldık” dedi.

“KONYA’DA HAFİFTE OLSA BİR YÜKSELME VAR”

Tüm Türkiye'de olduğu gibi son günlerde Konya'da da hafifte olsa bir yükselişin söz konusu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Koç, “Covid-19 salgını ile mücadelede herkes aynı kararlılıkla hiç bir gevşemeye mahal vermeden sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmek durumundadır. Çünkü en küçük bir ihmalimiz yeniden büyük sıkıntılar yaşamamıza neden olabilir. Pandemi ile yaptığımız sınavda başarı kazandık ama sınavımız henüz bitmedi, zorlu sınavımız devam ediyor” diye konuştu.

“YATAK DOLULUK ORANIMIZDA SIKINTI YOK”

Şehrimizde hizmet sunan hastanelerin acil, poliklinik ve yoğun bakım servislerinde de vatandaş mağduriyetini önleme adına önemli adımlar attıklarını yapılanların da sonuçlarını gördüklerini belirten Prof. Dr. Koç, “Hastanelerimizde şu an itibari ile başta yatak doluluğu olmak üzere hiçbir sorunumuz bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.