Konya’da tıp fakültesi öğrencisi corona virüsünden hayatını kaybetti

Konya Selçuk Üniversitesi 6'ıncı sınıf öğrencisi İntern Doktor Merve Mercan'ın corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sağlık Sen Üniversiteler Sendikası sosyal medya hesabından genç doktorun vefatına ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Dr. Merve Mercan'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemiller diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağ olsun.”

“ÜNİVERSİTEMİZ KIYMETLİ BİR ÖĞRENCİSİNİ KAYBETTİ”

Genç doktorun vefatına ilişkin Selçuk Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Sağlık ordumuz en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz çok kıymetli bir öğrencisini kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, vefat etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun” denildi.

İNTERN DOKTOR KİMLERE DENİR?

Tıp Fakültesinden mezun olmadan önce, temel bilgi ve becerilerin kazandırılması için, hastanede bir yıl boyunca çalışacak öğrencilere verilen isimdir. İntern Doktor, Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrencileridir. Altıncı sınıfa geçen tüm öğrencilere bu ünvan verilir.