Pandemide makyaj yapmak riskli mi?

Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalarda yüzeylerle temas sonucu Covid-19'un bulaşma riskinin yüksek olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu durum “Covid-19 kozmetik ürünlerden bulaşabilir mi?” sorusunu akla getirmektedir. Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, pandemide kozmetik kullanımıyla ilgili merak edilenleri şöyle

anlattı…

TESTER ÜRÜNLERE DİKKAT!

Araştırmalar, yeni corona virüsünün karton yüzeyde 24 saat, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde 2 ila 3 güne kadar yaşayabileceğini göstermiştir. Virüsün kozmetik ürünlerde ne kadar süre kalabileceğini gösteren bir çalışma henüz bulunmamakla birlikte, kozmetik ürünlerin ortak kullanımla virüslerin bulaş için bir kaynak olabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple özellikle kozmetik mağazalarında tester ürünlerle, kuaförlerdeki makyaj malzemelerinin kullanılmaması gerekir.

BULAŞMA NASIL ÖNLENİR?

Pandemi sürecinde kullanılan makyaj ürünlerinden bulaş riskini önlemenin yolları şöyle sıralanabilir:

– Başkasına ait ruj, göz kalemi, rimel, allık gibi ürünleri kesinlikle kullanmayın.

– Makyaj malzemelerinizi her zaman yanınızda taşıyın ve kimseyle paylaşmayın.

– Makyajınızı uygulamadan önce el hijyeni çok önemli. Enfeksiyon riskinizi azaltmak için ellerinizi mutlaka yıkayın.

– Virüs bulaşma riskine karşı ürünleri evde tutmanız önemlidir. Örneğin, arabanızda veya umumi bir banyoda makyaj yapıyorsanız, kirli bir yüzeye dokunabilir, ellerinizi temizlemeyi unutabilir, yanlışlıkla makyaj ürünlerine ve sonra tekrar yüzünüze dokunarak kendi kendinizi enfekte edebilirsiniz.

DUDAK ÜRÜNLERİ ÇOK TEHLİKELİDİR!

– Makyaj ürünleri her gün veya her kullanımdan sonra dış yüzeyleri bir antibakteriyel çözelti veya spreyle dezenfekte edilmelidir. Bunu yaptıktan sonra, dış ambalajın da silindiğinden ve hava geçirmez bir çekmece veya kapta saklandığından emin olun.

– Makyaj fırçaları ve süngerleri her kullanımdan sonra yıkanmalıdır.

– Virüsün kozmetik uygulanmış küçük nemli bir alanda ne kadar süre kalabileceğini belirlemek zordur. Bu nedenle, tek kullanımlık aplikatörler, her kullanımdan sonra yıkamaya gerek kalmadan kolayca atabileceğiniz için daha kullanışlıdır.

– Dudak ürünleri özellikle risklidir, çünkü rujlar ve dudak parlatıcıları solunum yolumuza açılan doğal bir kapıdır.

– Virüsün göz mukozasını etkilediği bilindiği için rimel, göz kalemi ve göz farı gibi göz makyajı ürünlerinin evde kuru steril alanda uygulanması gerekir.