Pandemide diş sıkma sorunu da arttı!

Diş gıcırdatma ya da tıp dilindeki adıyla bruksizm, genellikle yoğun stres yaşayan kişilerde görülen bir sorun. Bruksizmin pandemi sürecinde artan kaygı ve stresle daha yaygın görülmeye başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Güven Güvenç, ‘Bu problem çene eklemi (temporomandibüler eklem) rahatsızlığına ve kulak ağrısına neden olabiliyor' dedi ve şu bilgileri verdi…

KULAK AĞRISI YAPABİLİR

Özellikle uyku sırasında gerçekleşen diş gıcırdatma, çene ekleminde yıpranmaya yol açabilir. Bunun sonucunda kulak ağrısı ortaya çıkabilir. Bu ağrı zaman zaman şiddetlenebilir ve uzun sürebilir. Ağrı eklemle olan komşuluktan kaynaklanmaktadır, kulağın kendisine ait bir hastalık söz konusu değildir. Kulak ağrısına baş ağrısı da eklenebilir.

HASTALAR FARKINDA DEĞİL

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde toplumun genelinde stres ve kaygı bozukluğunun arttığını gözlemliyoruz. Artan stres ve kaygı bozukluğu ile birlikte diş gıcırdatma sorunu da artıyor. Birçok kişi uykuda dişlerini sıktığının farkında değil! Bu kişileri uykuda görenler, diş gıcırdatma sorunları olduğunu dile getirebiliyor.

ÖNLEM ALINMAZSA İLERLEYEBİLİR

Diş gıcırdatma sorununun tanısı erken konulmazsa ve önlem alınmazsa, çene ekleminde ilerleyici bir dejenerasyon oluşabilir. Bunun sonucunda çenede ve kulakta ağrının yanı sıra ağız hareketiyle birlikte eklemden ‘klik sesi' gelmeye başlayabilir. Diş yapısında dejenerasyonlar da buna ilave olabilir. Daha ilerlemiş olgularda ağız açıklığında kısıtlılıkla da karşılaşabilmekteyiz.

BİRİNCİL ÖNLEM: GECE PLAĞI

Dişlerini gıcırdatan bir hastada ilk önlem, diş hekiminin önereceği gece plağıdır. Dişlerin kalıbı çıkarılarak kişiye özel olarak, tercihen üst dişler için hazırlanacak bu plak, hastanın gece boyunca çene eklemini korumak için genellikle yeterli bir önlem. Bunun yanı sıra elma gibi meyvelerin ısırılarak değil, bıçakla küçük parçalara bölünerek yenmesi, sakız çiğnenmemesi, sert besinlerin tüketilmemesi gibi çene eklemindeki yükü azaltmaya yönelik önlemler önemlidir.

Tedavide gece plağının bir alternatifi masseter kasına botoks uygulamasıdır. Çiğneme kası olan massetere botoks uygulayarak kasın gücünü ve böylece ekleme binen yükü azaltmak mümkün. Botoksun etkisi geçince işlem yinelenebilir. İlerlemiş olgularda çene cerrahisi uygulamaları, eklem artroskopisi de gündeme gelebilir. Stresle başa çıkmakta güçlük çeken ya da kaygı bozukluğu olan hastalar için psikiyatrik desteğin yararlı olabileceğini de belirtelim.