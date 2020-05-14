Yoğun bakım hemşiresi 1 gününü anlattı

Eskişehir Şehir Hastanesi corona virüsü sürecinde hastanede sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatabilmek amacıyla corona virüsü yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamera kaydına aldı. 6 yıllık yoğun bakım hemşiresi olan Nalan Tüzan'ın bu süreçte yaşadıklarının anlatıldığı kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Evli ve 3 yaşında çocak annesi olan Nalan Tüzan'ın corona virüsü salgını sürecinde yaşadıkları Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından kamera kaydına alındı. Bu süreçte 2 aydır eşinden ve çocuğundan ayrı bir otelde yaşadığını anlatan Tüzan'ın görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medya hesabına destek mesajları yağdı.

HER GÜN BİRBİRİNİN TEKRARI

Her gününün yorgunluk içerisinde geçtiğini ifade eden hemşire Nalan Tüzan, “Çalışırken saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. 6 yıllık yoğun bakım hemşiresiyim. Sabahları güne erken başlıyorum. Tabi bu covid sürecinde günlük hayatımda bir takım değişiklikler olmadı değil. Değişiklik diyorum ama aslında baktığımda her gün birbirinin tekrarı niteliğinde” dedi.

BUGÜNLERİN GEÇECEĞİNİ BİLİYORUM

Corona virüsü salgını nedeniyle hastanedeki çalışma saatleri sonrasında hastalığı evdekilere taşımamak için 2 aydır bir otelde kaldığını belirten Tüzan, “Yaklaşık 2 aydır eşim ve oğlumdan ayrı, bir otelde kalıyorum. Onları çok özlüyorum ve çok da üzülüyorum. Ama bugünlerin geçeceğini biliyorum. Dolayısıyla sabrediyorum.

Hastanenin dahiliye yoğun bakımında çalışıyorum. Pandemi süresinde yoğun bakımın covİd yoğun bakım olarak planlandı aslında işleyiş olarak çok da farklı işlemler yapmıyoruz. Fakat ortamımız daha stresli” diye konuştu.

BU SAVAŞTA BİZLER ÖN CEPHEYİZ

İş temposunun ağır, stresli ve tehlikeli olmasına rağmen işini sevdiğini ve severek yaptığını ifade eden Tüzan şöyle konuştu:

“İşimi seviyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Sağlık çalışanları olarak bu savaşta bizler ön cepheyiz. Psikolojik olarak sağlam olmamızda yoğun bakım ekip ruhunun büyük payı var. Tüm çalışanlarımız tek bir makinenin birbirinden ayrılmayan dişlileri gibi.

Corona virüsü hastalarına bakarken kişisel koruyucu ekipmanlarımızı dikkatlice giyiyoruz. Çok şükür ekipmanla ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat o ekipmanlar içerisinde uzun süre çalışmak başlı başına bir sıkıntı. Hastalarımızın bazıları kritik hasta statüsünde takip ediliyor. Solunum cihazları ve monitörlerin takiplerini yapıyoruz. Bazı hastaların durumları sıkıntıya girdiğinde ciddi bir efor sarf ederek müdahale yapıyoruz. Yoğun bakımlarımız şimdiye kadar bu süreci idare etmeyi başardı. Aşırı bir yoğunluğumuz olmasa da zaman zaman iş yükümüz normalin üzerinde seyredebiliyor.”

MASKE İLE NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM

“Maske ile bazen nefes almakta zorlanıyorum. Tulumu çıkardığımda formam sırılsıklam oluyor. Maskenin yüzümde bıraktığı izler de cabası” diyen hemşire Tüzan, yaklaşık 2 aydır otelde kaldığını söyledi. Tüzan, “Günü bitirip nöbeti diğer arkadaşa bırakırken günün yorgunluğu bir taraftan bir taraftan da mesai sonrası ailemin yanına gidememenin üzüntüsüyle kaldığım otele gidiyorum.

Odama geldiğimde ilk olarak oğlumun fotoğraflarına bakıyorum. Eşim ve oğlumla sık sık görüntülü konuşuyorum. Bugün sürpriz yaparak beni ziyarete geldiler. Bu beni çok mutlu etti. Onlara sarılamasam da, onları uzaktan görsem de özlemim biraz olsa da hafifledi” ifadelerini kullandı.

BU GÜNLER GEÇECEK

Tüzan, hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemde olunduğunu belirterek, “Bugünlerin geçeceğini bildiğim için geleceğe umutla bakıyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız” mesajını verdi.

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