1000 TL nakdi pandemi yardım ödemeleri başladı! Pandemi sosyal destek başvuru ve başvuru sorgulama ekranı…

Corona virüsü sebebiyle alınan tedbirlerden etkilenen bazı vatandaşlar, ekonomik olarak darboğaza girdi. İhtiyaç sahibi aileler, devlet tarafından pandemi sürecinde yapılacağı açıklanan yardımlardan yararlanmak istiyor. 1000 TL olarak nakdi yardımların, ilk faz ödemeleri vakıfalar ve dernekler aracılığıyla belirlenen ailelere yapılmıştı. 3. faz ödemelerine ise e-devlet üzerinden başvurular alındı ve yapılan yaklaşık 3 milyon başvurunun 620 bini değerlendirildi. İşte pandemi sosyal yardım başvurusu yapma ekranı…

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1000 TL’lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.